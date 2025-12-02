L'Inter, dopo il ko nel derby, è tornata di nuovo in carreggiata andando a vincere sul non facile campo di Pisa. Adesso, secondo la Gazzetta dello Sport, l'obiettivo dei nerazzurri sarà quello di accumulare più punti possibili fino al match di ritorno con il Napoli a San Siro, in programma il prossimo 11 gennaio.

"Il calendario viene in soccorso e non perché davanti ci siano sfide così morbide: Chivu e compagnia dovranno misurarsi in Serie A con avversari ruvidi, a partire dal Como dei miracoli che arriva a San Siro sabato, ma è proprio l’occasione per dimostrare di poter alzare il livello di attenzione quando serve - si legge -. Se c’è un problema che potrebbe essere pericoloso da qua alla fine, è proprio questa “leggerezza” mentale. Il progetto di assalto, però, è lungo un mese e cinque partite di Serie A prima del nuovo scontro diretto contro il Napoli e si intreccia con le altre tre competizioni in cui i nerazzurri vogliono fare lunga strada".

In lista ci sono, appunto, Como (casa) e poi Genoa (fuori), Atalanta (fuori), Bologna (casa) e Parma (fuori).

