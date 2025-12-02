Martina Riva, assessora allo Sport del Comune di Milano, ha parlato ai microfoni della rivista Panorama in vista degli ormai imminenti Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Non nascondendo di fremere per questo grande evento: "Un’emozione unica, ci stiamo preparando a ospitare il più grande eventi che Milano ha mai organizzato grazie a una visione unica. Noi e il Cio abbiamo pensato di organizzare le Olimpiadi invernali senza avere le montagne. Un grande successo. L’idea dell’alleanza è fondamentale per continuare a essere competitivi per le grandi competizioni internazionali e quindi mi aspetto che anche in futuro si andrà in questa direzione che è quella giusta". La cerimonia inaugurale sarà a San Siro, in quello che probabilmente sarà il canto del cigno a livello di grandi appuntamenti dello stadio Meazza prima della costruzione del nuovo impianto di Inter e Milan. Ma più difficile fare lo stadio nuovo o realizzare un'Olimpiade? "Stadio batte Olimpiade, non c’è dubbio. Un’operazione durata più di sei anni, abbiamo cercato di battere tutte le strade per arrivare a una soluzione che fosse all’altezza delle grandi capitali europee e che accontentassi i club. È un momento grandioso per le squadre e per la città, parliamo di un investimento da più di un miliardo di euro che servirà anche a riqualificare un intero quartiere".

Con Inter e Milan che continueranno a condividere la casa: "È un segnale di civiltà, basti vedere i tifosi che tornano a casa insieme in metro senza problemi. È un modello sostenibile, l'idea che così tanto spazio potesse essere dedicato ad un altro stadio non ci piaceva. I tempi? Dipende da quanto saranno veloci le squadre a ultimare il progetto definitivo e quanto durerà la conferenza dei servizi. Lo avremo per l’Europeo del 2032, ma spero che abbia ragione il presidente del Milan Paolo Scaroni che ha parlato del 2030. La data realistica è quella del 2032 perché non possiamo pensare che l’Italia organizzi un Europeo di calcio senza che si giochino partite a Milano". Sull'eventuale nome Riva ha un desiderio: "Vengono proposti tanti nomi, ma io vorrei restasse quello attuale".