"Il nostro è un mercato dove la competitività è spinta ai massimi livelli". Lo ha detto Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, parlando a Sky Sport a margine del 'Gran Galaà del Calcio'.
"Abbiamo avuto il merito e la fortuna di vedere squadre diverse che hanno vinto lo scudetto negli ultimi anni - ha aggiunto -. Una cosa diversa rispetto a quanto accade in Germania, Francia e anche in Inghilterra. Abbiamo dei benefici da questo punto di vista. Il campionato di quest'anno è straordinario, abbiamo cinque squadre raccolte in un punto, speriamo che questa cosa prosegua fino all'ultima giornata".
Sezione: News / Data: Mar 02 dicembre 2025 alle 13:10
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
De Siervo: "Serie A straordinaria quest'anno. E c'è una differenza con i migliori campionati europei"
Fondazione Pupi, grande festa per il Charity Dinner: tanti interisti di oggi e di ieri e... Nico Paz
Dimarco premiato al Gran Galà del Calcio: "Il mio sinistro? C'è la natura, ma negli anni sono migliorato"
Mauro: "Lautaro forse non è sempre stato il migliore in campo, ma il suo peso specifico resta sempre"
Barella: "Nazionale, Gattuso ci sta aiutando a ritrovare un po' di fiducia. Ai playoff faremo del nostro meglio"
Gran Galà del Calcio, ben cinque interisti nella top 11 della Serie A 24-25. Solo due del Napoli campione d'Italia
Vardy fa doppietta e la Cremonese torna a vincere dopo tre ko di fila: battuto con un tris il Bologna al Dall'Ara
Udinese, Bertola: "Pio Esposito veramente forte, farà sempre meglio. Thuram? L'attaccante più completo, ha tutto"
Altre notizie
Martedì 02 dic
- 13:38 videoMVP Serie A 2024-25, plebiscito per McTominay. Ma Bastoni vota Svilar: "E' il mio portiere al Fantacalcio"
- 13:24 Sky - Inter-Venezia, da Martinez a Frattesi e Diouf: previsti tanti cambi. Bonny, domani la decisione di Chivu
- 13:10 De Siervo: "Serie A straordinaria quest'anno. E c'è una differenza con i migliori campionati europei"
- 12:55 Fondazione Pupi, grande festa per il Charity Dinner: tanti interisti di oggi e di ieri e... Nico Paz
- 12:41 L'ass. Riva: "Nuovo San Siro, spero abbia ragione Scaroni sulla data. E per il nome ho una preferenza"
- 12:28 Zanetti: "Assurde le critiche a Lautaro, dà sempre l'anima. Scudetto, siamo lì. Martinez? Si sta riprendendo"
- 12:14 GdS - L'Inter mette nel mirino il Napoli l'11 gennaio: il calendario dei nerazzurri...
- 12:00 LOOKMAN, la ROSA COMPLETA (?) e il NON MERCATO a GENNAIO: le parole di AUSILIO un GIGANTESCO BOH
- 11:44 Simonelli: "Questa Serie A è più avvincente rispetto alla scorsa, l'incertezza è la sua forza"
- 11:30 Dimarco premiato al Gran Galà del Calcio: "Il mio sinistro? C'è la natura, ma negli anni sono migliorato"
- 11:16 Scudetto, Capello: "Duello Milan-Napoli? Occhio anche al Como..."
- 11:02 Mlacic-Inter, arrivano conferme: interessamento per il giovane centrale dell'Hajduk Spalato
- 11:02 CdS - Martinez e non solo: ampio turnover col Venezia. Chivu pesca anche dalle giovanili
- 10:48 CdS - Lampi di Diouf, si complica la posizione di Frattesi. Il francese bene in fascia, ma resta una mezzala: l'ex Sassuolo via a gennaio?
- 10:34 Gran Galà AIC, Lautaro ringrazia sui social: "Grazie a tutti, soprattutto ai compagni: senza di loro..."
- 10:20 Filip Stankovic torna a San Siro: "Io, papà e mio fratello: ho un sogno per la Champions. Chivu speciale perché..."
- 10:06 Doppio compleanno in casa Inter: 36 anni per Darmian, auguri anche a una vecchia gloria
- 09:52 TS - Martinez per il post-Sommer? Difficile. Torna il vecchio "pallino" Vicario: il punto
- 09:38 TS - Pepo Martinez titolare contro il Venezia: ecco perché è la gara ideale
- 09:24 TS - Touré supera l'esame: l'Inter ci pensa e c'è un giovane nerazzurro che piace al Pisa
- 09:10 GdS - Inter ancora in bilico tra Inzaghi e Chivu. Obiettivi? A un certo punto sarà bene...
- 08:56 CdS - Fascia destra: l'Inter mette nel mirino Palestra. Costi alti, decide l'Atalanta
- 08:42 GdS - Martinez domani titolare. Intanto procede l’indagine per omicidio stradale
- 08:28 Pio Esposito: "Ecco il gol che mi ha svoltato la carriera. Lautaro serio per un motivo. E quando mi hanno convocato in azzurro..."
- 08:14 GdS - L'Inter torna forte su Vicario: già riaperti i dialoghi con l'agente. C'è da convincere Oaktree...
- 08:00 Mauro: "Lautaro forse non è sempre stato il migliore in campo, ma il suo peso specifico resta sempre"
- 00:00 Lautaro e Diouf: Chivu si gode due giocatori "ritrovati"
Lunedì 01 dic
- 23:44 Barella: "Nazionale, Gattuso ci sta aiutando a ritrovare un po' di fiducia. Ai playoff faremo del nostro meglio"
- 23:30 Inter quasi perfetta contro le neopromosse. Nessun pareggio nelle prime 13: è la terza volta nella storia
- 23:16 Gran Galà del Calcio, ben cinque interisti nella top 11 della Serie A 24-25. Solo due del Napoli campione d'Italia
- 23:02 Bastoni: "Scudetto del Napoli meritato. Ora è una nuova stagione, vogliamo lottare per tutti gli obiettivi"
- 22:59 Gran Galà del Calcio, Lautaro dal palco: "Arrivare all'Inter mi ha cambiato la vita. L'obiettivo è portarla il più in alto possibile"
- 22:48 Vardy fa doppietta e la Cremonese torna a vincere dopo tre ko di fila: battuto con un tris il Bologna al Dall'Ara
- 22:46 Dumfries: "Come sto? Voglio rientrare il prima possibile, spero di recuperare in 2-3 settimane"
- 22:35 Ausilio: "Gennaio, non sentiamo la necessità di acquistare. Diouf? Oggi qualcuno si accorge che è un buon giocatore"
- 22:33 Udinese, Bertola: "Pio Esposito veramente forte, farà sempre meglio. Thuram? L'attaccante più completo, ha tutto"
- 22:18 Pio Esposito è l'Italian Golden Boy 2024/25, l'agente Giuffredi: "Si è calato con naturalezza nella realtà dell'Inter"
- 22:04 Orlando: "L'Inter resta la più forte anche con le sconfitte nel derby e a Madrid"
- 21:50 Gol contro il Cagliari e assist contro il Pisa: Pio Esposito è il giovane più decisivo in Serie A
- 21:36 Barella per Lautaro, sono 4 gli assist stagionali: solo Nico Paz ha fatto meglio
- 21:25 Pio Esposito a Sky: "Bene i premi, ma preferirei dimostrare qualcosa di più in campo. Inter, non era un momento difficile"
- 21:22 Napoli, Conte: "Scudetto, abbiamo fatto qualcosa di inaspettato. E quest'anno il nostro obiettivo è difenderlo"
- 21:08 Totti: "Mondiale, l'importante è arrivarci. Altrimenti sarebbe un dramma"
- 20:54 Lilian Thuram: "Non avrei mai pensato di vedere i miei figli a questo livello. E Marcus mi ha insegnato una cosa"
- 20:40 Candela: "Inter e Napoli sono le più forti del campionato sulla carta. Alla Roma servono rinforzi dal mercato"
- 20:30 Lautaro a Sky: "Avevamo bisogno di un allenatore come Chivu, capisce tutto. Con lui c'è un rapporto bellissimo"
- 20:26 Mondiale 2026, venerdì il sorteggio dei gironi. Sabato alle 18 la definizione del calendario
- 20:13 Napoli, De Laurentiis: "Siamo più forti dell'anno scorso, ma bisogna avere rispetto degli altri competitor"
- 20:08 videoLautaro: "Critiche? Fa parte del gioco, per me conta solo l'Inter. Io e Chivu ci abbracciamo ogni giorno"
- 19:57 Bove a un anno dal malore in Fiorentina-Inter: "Celebro quel giorno, mi ha permesso di crescere"
- 19:47 videoLa Russa: "Nessuno fa paura all'Inter. Milan-Lazio? Povero Lotito, sempre a lui capita. Gli arbitri..."
- 19:43 Golden Boy, Al-Khelaïfi premiato come 'Best President': "La scorsa stagione è stata la migliore di sempre per il PSG"
- 19:29 Fiorentina, rischio sanzione per Dzeko dopo il chiarimento sotto la Fiesole
- 19:14 Materazzi drastico: "Mondiali? L'Italia ha tutto per andarci. Se non ci andiamo, qualcuno dovrà ammettere che non è capace"
- 19:00 Rivivi la diretta! DICEMBRE tosto, l'INTER si gioca TANTO. Le ULTIME verso il VENEZIA. Per la PORTA rispunta VICARIO
- 18:50 In Croazia - L'Inter lavora con l'Hajduk Spalato per Mlacic: accordo vicino dopo l'incontro della scorsa settimana
- 18:47 Esposito: "Inter, all'inizio avevo un po' di ansia ma il gruppo mi ha fatto sentire a mio agio. La pressione non mi dà fastidio"
- 18:35 PSG, Doué ripensa alla finale di Champions: "Eccezionale, un ricordo che resterà nel cuore di tutti i tifosi parigini"
- 18:21 Graziani: "Chi lo critica ha bisogno del neurologo, ma due gol non bastano. Aspetto a dire che è tornato il vero Lautaro"
- 18:06 Milan, Bartesaghi: "Lo Scudetto è un nostro obiettivo. Però ne dobbiamo riparlare a marzo"
- 17:53 Dopo Vlahovic si ferma anche Berardi, c'è lesione: il comunicato del Sassuolo
- 17:38 Juventus, Spalletti conferma: "Vlahovic secondo me fermo due o tre mesi"
- 17:23 Elliot Anderson nuova ossessione Manchester City, ma il Forest fa muro. E allora ecco l'alternativa Ederson
- 17:09 Quote Coppa Italia, sarà sfida a tre: Inter, Juventus e Napoli partono appaiate tra le favorite
- 16:55 Inter-Venezia, biglietti ancora in vendita per la prima di Coppa Italia: prezzi e modalità di acquisto
- 16:40 Inter, per la porta torna in auge Vicario. Romano: "In caso di segnali positivi da Londra, assalto possibile"
- 16:27 Materazzi: "Dopo 7-8 derby persi, il Milan ha aspettato l'Inter con umiltà. Spero in un trofeo a fine anno"
- 16:12 Liverpool, piovono smentite sul possibile ritorno di Klopp. La dirigenza (per ora) conferma Slot
- 15:59 Mercoledì l'Inter U23 recupererà il match con la Dolomiti Bellunesi: dirige Colaninno di Nola
- 15:44 Sorrentino: "Bravo Chivu, le 5 sostituzioni cambiano le partite. Lautaro? Anche prima di Pisa..."