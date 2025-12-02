"Il nostro è un mercato dove la competitività è spinta ai massimi livelli". Lo ha detto Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, parlando a Sky Sport a margine del 'Gran Galaà del Calcio'.

"Abbiamo avuto il merito e la fortuna di vedere squadre diverse che hanno vinto lo scudetto negli ultimi anni - ha aggiunto -. Una cosa diversa rispetto a quanto accade in Germania, Francia e anche in Inghilterra. Abbiamo dei benefici da questo punto di vista. Il campionato di quest'anno è straordinario, abbiamo cinque squadre raccolte in un punto, speriamo che questa cosa prosegua fino all'ultima giornata".