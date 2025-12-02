Intervistato in esclusiva dal giornalista Gianluca Rossi, a margine dell'evento della 'Fondazione Pupi' andato in scena ieri a San Siro (qui il video), Javier Zanetti ha parlato così del momento dell'Inter, terza in un campionato ancora senza padroni dopo tredici giornate: "E' un campionato molto equilibrato. Nonostante le sconfitte arrivate immeritatamente, noi siamo lì. A Pisa è arrivata una grande risposta dopo il derby e l'Atletico Madrid, due sconfitte difficili da digerire per come sono arrivate. Ma il calcio è questo, ne prendiamo atto. La cosa più importante è che facciamo sempre un'analisi per continuare a crescere perché credo che questa Inter possa essere protagonista".

Rispetto alle critiche piovute addosso a Lautaro negli scorsi giorni, il vice presidente dell'Inter si pone così: "Assurdo, le critiche a Lautaro sono assurde. Stiamo parlando del nostro capitano, uno che dà l'anima sempre, ha grande senso di appartenenza. Non va valutato solo per i gol che fa ma per quello che ci dà. Trovo assurde le critiche nei suoi confronti, ma non penso che lui non ci faccia caso".

Infine, Zanetti parla così della situazione di Josep Martinez dopo la tragedia di Fenegrò dello scorso 28 ottobre: "Sappiamo tutti quello che gli è successo, il club gli è sempre stato vicino. Si sta riprendendo, non è semplice. Speriamo possa fare qualche partita quando Chivu riterrà opportuno schierarlo".