Ventiquattresimo anno di attività per la Fondazione Pupi che come ogni stagione ha vissuto ieri la Charity Dinner natalizia, nella Sala Executive di San Siro, alla presenza di diversi volti del mondo nerazzurro. Oltre ovviamente a Javier Zanetti e alla moglie Paula De La Fuente, si sono uniti alla serata tanti amici della fondazione e vecchie glorie interiste come Ivan Cordoba, Beppe e Regina Baresi, Fabio Galante, Esteban Cambiasso, Walter Samuel.

Diversi anche i giocatori della prima squadra attuale: Manuel Akanji, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan, Yann Sommer, Raffaele Di Gennaro. Presente Nico Paz, trequartista del Como, in passato accostato ai nerazzurri ma che sembra ormai destinato a un ritorno al Real Madrid. Dal mondo dello spettacolo, la cantante Rose Villain e Gli Autogol.

La fondazione fondata da Javier Zanetti e Paula De La Fuente si occupa da 24 anni di aiutare i bambini dell'Argentina in difficoltà e le loro famiglie.