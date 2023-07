L'Inter ha trovato l'accordo con il Chelsea per l'acquisto a titolo definitivo di Lukaku per la cifra di 35 milioni di euro. Telenovela finita? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport no: i due club non riescono infatti a mettersi in contatto con l'avvocato belga Sebastien Ledure e mancherebbe il suo via libera per chiudere totalmente l'affare.

"L’uomo, tra l’altro, non è nuovo a giravolte spericolate in carriera, l’anno scorso lavorò per riportare in prestito a Milano Lukaku e adesso ecco un’altra acrobazia: oltre a rompere l’alleanza col club nerazzurro, ha separato il suo destino anche da Roc Nation, l’agenzia americana che gestisce lo stesso attaccante e pronta a fare il suo lavoro di mediazione nell’affare in totale indipendenza", riporta la Rosea.

E in più Ledure in queste settimane avrebbe anche trattato e flirtato con Juventus e Milan. E c'è la possibilità che il legale stia giocando su più tavoli, bussando a più porte per il suo tornaconto economico personale, facendo lievitare il prezzo delle commissioni e del prossimo ingaggio di Lukaku.

