Con l'ormai prossimo arrivo a Milano di Tajon Buchanan, il mercato di gennaio dell'Inter è ufficialmente chiuso, anche se ufficiosamente, secondo quanto filtra da Viale della Liberazione, la dirigenza resta vigile su un altro possibile innesto. In attacco, visto che ad oggi, sistemata la fascia destra, è il reparto che offre meno garanzie. L'infortunio di Lautaro Martinez è risuonato infatti come un campanello d'allarme, perché ha costretto Simone Inzaghi a fare affidamento su tre soli attaccanti, tra i quali l'unica garanzia finora è rappresentata da Marcus Thuram. Il quale, a sua volta, tra Lecce e Genoa ha patito la mancanza del Toro e ha sofferto il carico di lavoro impostogli. Per contro, Marko Arnautovic ha mostrato segnali di vitalità con un assist e un gol mentre Alexis Sanchez continua a rimanere un grosso punto interrogativo dal punto di vista del rendimento. Il cileno, nelle poche occasioni che ha avuto, raramente ha mostrato il proprio talento contribuendo alle sorti della squadra.

Oggi, con il recupero di Martinez, i quattro attaccanti sono tutti a disposizione ma con le uscite di Stefano Sensi e Lucien Agoumé, in agenda nel corso di questo mercato, è possibile che la dirigenza tenga aperta una porta per un nuovo attaccante a prescindere dalla decisione di Sanchez di rimanere fino a giugno. Nomi ad oggi non se ne fanno (la voce su Ciro Immobile non trova conferma, trasferimento troppo complicato a gennaio), anche perché l'idea è ben chiara: attendere fine mese e vedere se nel frattempo emergeranno opportunità irrinunciabili per completare l'attacco. In altre parole, la classica punta che cerca minutaggio altrove, anche solo per 6 mesi, a condizioni assolutamente low cost. Se nel corso dei saldi di fine mercato non ci fossero profili utili alla causa, l'Inter rimarrebbe con quattro attaccanti così come ha iniziato la stagione. Sperando che dietro la ThuLa arrivino garanzie.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!