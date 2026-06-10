Il futuro di Carlos Augusto continua a essere al centro di numerosi rumors, non tanto perché l'Inter voglia cederlo, anzi, in lui c'è sempre la massima fiducia al punto da volergli rinnovare il contratto fino al 2030, con documento solo da firmare. Piuttosto è il brasiliano a nutrire qualche dubbio per il minutaggio che l'aspetta la prossima stagione, non essere la prima opzione a sinistra gli è pesato e potrebbe pesargli ancora. Anche perché avere davanti Alessandro Bastoni e Federico Dimarco non è augurabile a nessuno.

GUARDARSI INTORNO

Ovviamente in Viale della Liberazione sono consapevoli dei crucci del brasiliano, legittimi, ci mancherebbe, e non vogliono farsi trovare impreparati qualora un club si facesse avanti concretamente e in modo convincente nei confronti del classe '99. Ad oggi non ci sono trattative per calciatori in quel ruolo, però giustamente gli uomini mercato nerazzurri si guardano intorno e approfittano di ogni occasione per approfondire certi discorsi.

SONDAGGINO

Un po' come accaduto oggi in sede, quando Tullio Tinti si è presentato assieme a Manuel Montipò ufficialmente per salutare Beppe Marotta, parole sue, ufficiosamente per discutere di Bastoni e altri argomenti di sua competenza. Al contempo, come risulta a FcInterNews.it, al di là delle battute depistanti davanti ai giornalisti ("La Juve? Potrebbe anche esserci l'Inter, non lo so io, potrebbe esserci anche un interessamento", Montipò dixit) all'agente è stata chiesta la situazione di Matteo Ruggieri all'Atletico Madrid, profilo che sicuramente piace al club nerazzurro per la conoscenza del modulo, per l'età (classe 2002) e per il fatto di essere italiano, dettaglio sempre significativo per i campioni d'Italia. Solo una richiesta di informazioni e nulla più, anche perché all'esterno ex Atalanta sono interessate anche altre società che forse oggi ne avrebbero più bisogno rispetto all'Inter, che si attiverebbe, come detto, solo in caso di partenza di Carlos Augusto.