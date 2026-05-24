Con tutta probabilità il futuro di Denzel Dumfries verrà deciso dopo il Mondiale. La rassegna globale viene infatti ritenuta la vetrina perfetta affinché il calciatore possa ancora una volta mostrare le proprie qualità in un contesto internazionale e sotto gli occhi di tutto il mondo, attirando nuovi e vecchi interessi su di sé. Nonostante l’olandese si trovi bene a Milano come ha spesso e volentieri ribadito, non è un segreto che la clausola rescissoria da 25 milioni di euro – valida nel mese di luglio – faccia di lui un potenziale obiettivo di tutti i top club europei. Motivo per cui un suo eventuale trasferimento non potrà mai essere escluso a priori, anzi.

In tal senso, come appurato da FcInterNews.it, il Liverpool ha contattato chi cura gli interessi del nativo di Aruba per confermare come comunque sia sempre sul taccuino dei Reds. Ma attenzione anche al Barcellona. Qualora infatti i blaugrana dovessero cedere Jules Koundé per una cifra importante – difficile, ma non impossibile, anche se servono una sessantina di milioni – allora Dumfries, come comunicato già a chi di dovere, potrebbe diventare un obiettivo concreto dei catalani. I quali probabilmente non hanno mai dimenticato le sue prestazioni nella semifinale della scorsa Champions League.

Due manifestazioni di interesse significative indirizzate all'entourage del laterale dell'Inter, che ha sempre grandi percentuali di rimanere a Milano ma che con performance all'altezza della sua fama al Mondiale potrebbe guadagnarsi un biglietto di sola andata per un altro campionato di alto livello.