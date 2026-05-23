René van der Gijp, ex calciatore neerlandese oggi opinionista televisivo, parla dello status speciale del quale gode Denzel Dumfries all'interno della Nazionale dei Paesi Bassi di Ronald Koeman. Un'importanza tale da avere un posto blindato nella rosa Oranje, che non perderebbe nemmeno se dovesse subire un infortunio prima dell'inizio dei Mondiali: "Ne sono certo: se Dumfries si infortunasse oggi in allenamento e non potesse giocare le prime due partite del Mondiale, Koeman lo convocherebbe comunque. È un giocatore importantissimo". Ricordiamo che Koeman diramerà la lista definitiva per i convocati per i Mondiali nordamericani mercoledì prossimo. 

Sezione: News / Data: Sab 23 maggio 2026 alle 15:52
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.