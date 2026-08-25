Kristjan Asllani, centrocampista in uscita dall'Inter, ha dato apertura all' Al Jazira Club, che nella giornata di oggi si è fatta avanti. Come riportato da Fabrizio Romano si registra una novità nella trattativa.

Il giocatore ha mostrato disponibilità nei confronti della destinazione. A questo punto, l’operazione è nelle mani dei due club, che sono in contatto dalla mattinata per cercare di trovare un’intesa. Resta da capire la formula dell'affare: l'Al Jazira ha offerto un prestito, mentre l'Inter spinge per il trasferimento a titolo definitivo.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se la trattativa potrà concretizzarsi e portare Asllani a lasciare l’Inter per trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti.