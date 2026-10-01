Alla vigilia della sfida tra Francia e Italia, valida per la terza giornata del girone di Nations League, Alessandro Bastoni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il difensore azzurro ha commentato anche le parole di Zinedine Zidane, che aveva indicato l'Italia come una squadra capace di battere chiunque in una gara secca.

Zidane ha detto che l'Italia in gara secca può battere chiunque. È d'accordo?

"Sono d'accordo con lui. Vogliamo dare un senso a questo percorso ed essere riconoscibili. Lo standard dev'essere quello visto in Turchia".

"Mancini sta lavorando sull'autostima"

Cosa vi sta dando in più Roberto Mancini?

"Siamo all'inizio di un percorso, serve pazienza. Arriveranno momenti duri, ma il mister sta lavorando molto sull'autostima. In Italia siamo molto bravi a piangerci addosso, a rimarcare le cose negative che facciamo; invece dobbiamo iniziare anche a dirci che siamo bravi perché a forza di dirlo poi uno ci crede".

Cosa le sta piacendo di questo ritiro?

"Ho visto grande intraprendenza, personalità e quel pizzico di leggerezza che forse è essenziale per sperare di tornare dove eravamo".

Per lei che mesi sono stati quelli dopo Zenica?

"Con l'Inter poteva andare peggio... Due coppe ce le siamo portate a casa e per questo la stagione è stata positiva. Come detto, però, io mi sento in debito di quanto successo a Zenica e non lo dico per fare la vittima. Fu una notte molto dura per me, come lo fu per tutti gli italiani che supportano la Nazionale. Per voltare pagina ho fatto come sempre dopo un errore: mi sono messo lì a testa alta, mi sono preso le responsabilità con la voglia ancor più grande di prima di dimostrare il mio valore".

Domani alla Francia chi toglierebbe?

"Non lo so, troppo difficile..." ha risposto il difensore sorridendo.