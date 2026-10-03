Quanti gol avrebbe fatto Bobo Vieri nella Serie A di oggi? Questa è la sfida posta all'ex attaccante dell'Inter dalla Gazzetta dello Sport, alla quale replica prontamente: "Dentro di me so quanti gol avrei fatto oggi, però non lo dico perché non è bello".

Più di dieci?

"Dopo otto partite".

Più di quindici?

Accenna un balletto strano poi risponde: "Avessi fatto 15 gol sarebbe stata un'annata fallimentare per me. Per gli addominali e i dorsali che facevo, non sarei nemmeno andato in vacanza. Era un fallimento totale".