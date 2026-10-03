Sconfitta un po' a sorpresa, anche se si tratta di un'amichevole, per la Costa d'Avorio contro il Camerun. La nazionale ivoriana esce sconfitta grazie alla rete di Nsongo, realizzata al secondo minuto della ripresa. Bonny è entrato a inizio ripresa, sostituendo Fofana. Era l'ultimo impegno di questa sosta per la Costa d'Avorio, che giocherà ora il prossimo 11 novembre contro il Gambia per le qualificazioni di Coppa d'Africa.

Sezione: News / Data: Sab 03 ottobre 2026 alle 23:23
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione