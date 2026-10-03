Terza vittoria consecutiva in Nations League per la Svizzera che, dopo il doppio tris con Macedonia del Nord e Scozia, batte anche la Slovenia 2-1. Successo in rimonta per gli elvetici, che se la vedono brutta quando dopo 2' segna Vipotnik. Al minuto 10 arriva il pari svizzero con l'autorete di Janza. Al 38' ci pensa Ndoye a trovare l'acuto del gol. Akanji è rimasto in campo per tutta la partita, indossando la fascia da capitano al centro della difesa insieme a Elvedi.

Sezione: News / Data: Sab 03 ottobre 2026 alle 22:45
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione