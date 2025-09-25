Adesso è ufficiale, il Monza cambia proprietà. Ecco il comunicato in merito appena diffuso da Fininvest.

Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale dell’AC Monza S.p.A., già annunciata in data 1 luglio 2025.

A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo, BLV assume ufficialmente

il controllo del Club con l’80% delle azioni. Fininvest resterà azionista del club con una quota del 20%, che verrà ceduto a BLV entro il giugno 2026.

Si chiude, dunque, l'era della famiglia Berlusconi al 'Brianteo' iniziata nel 2019 che ha toccato il suo apice nella prima storica promozione in Serie A.

Contestualmente al passaggio di proprietà del Monza arriva l'annuncio dell'addio di Adriano Galliani al club brianzolo:

"Una scelta difficile - spiega all'ANSA - presa per dedicarmi al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà e al nuovo management la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi riportare il Monza in A: un traguardo storico, raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando così il desiderio del Presidente Silvio Berlusconi".