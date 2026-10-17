Nel pre-partita di DAZN è intervenuto anche Marco Di Vaio, ds del Bologna: "Siamo in crescita e sicuramente il risultato di domenica scorsa ci aiuta a essere più sereni. E' un percorso che sarà un po' più lungo perché bisogna recuperare il lavoro, ma i ragazzi sono super-applicati e Palladino sta andando forte con il lavoro atletico e le sue idee. Vorremmo tornare a essere protagonisti. I portieri? Lukas ha più esperienza, è il presente, per Massimo è un momento particolare e sa che tutti crediamo in lui e nelle sue potenzialità. Il lavoro quotidiano lo farà crescere, è il futuro del Bologna. Ora dobbiamo recuperare terreno in poco tempo e non è semplice". Su Raimondo, Di Vaio ha detto: "Quest'estate la prima chiamata che abbiamo fatto con Tedesco è stata a Raimondo, che era molto contento e convinto del percorso che voleva fare. Ha dimostrato maturità e personalità. A Frosinone l'hanno accolto dopo un'annata complicata e devo dire che mi capitò anche a me la stessa cosa da calciatore. Rappresenta il futuro di questo club".