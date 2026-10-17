Dopo il giro alle tv, Ange-Yoan Bonny si è presentato anche in conferenza nella sala stampa del Dall'Ara. Queste le parole raccolte dalla nostra inviata.

Sei in forma in forma in questo momento, ti aspetti di giocare di più d’ora in poi?

"Io cerco sempre di essere pronto quando il mister chiama, per il resto dobbiamo continuare così".

Quando entri in campo quest’anno sei più deciso e hai un impatto diverso, cosa è cambiato?

"Forse mi sono abituato alla squadra e i compagni mi aiutano tanto, speriamo di continuare così".

Forse l’Inter peggiore della stagione nel primo tempo, poi l’avete ribaltata nel secondo: che momento è?

"Succede, abbiamo affrontato una grande squadra come il Bologna ma poi abbiamo fatto un gran secondo tempo e questo è quello che conta".