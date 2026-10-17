In gol nella ripresa per l’Inter, l’attaccante nerazzurro Ange-Yoan Bonny commenta così ai microfoni di Inter TV la vittoria in rimonta arrivata oggi contro il Bologna: “Penso che la squadra ha un grande spirito, non è la prima volta che succede. Anche oggi siamo riusciti a ribaltare la partita e a portare a casa la vittoria. Il mio gol? Come tutti quelli che sono entrati oggi anche io provo a fare il meglio per la squadra, è andata bene e siamo molto contenti per il risultato”.