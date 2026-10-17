"Bello rivedere la prestazione del secondo tempo, è sempre bello vincere". Esordisce con un sorriso rotondo Ange-Yoan Bonny, decisivo nel secondo tempo prorompente dell'Inter al Dall'Ara di Bologna: "Dobbiamo avere un obiettivo collettivo, andando nella stessa direzione come abbiamo fatto oggi. Tutti hanno fatto un grande lavoro e siamo contenti per quello", ha detto a DAZN. La fiducia di Chivu? Bonny ha detto: "Siamo un grande gruppo con grandi giocatori. Devi aspettare il tuo momento, il mister dà fiducia a tutti ed è una forza del gruppo. La corsa di Thuram per festeggiare? Siamo tutti vicini. Se mi dà consigli? No, dice solo cazzate", ha detto scherzando.