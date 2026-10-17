L'Inter U23 cede il passo al Monopoli in casa. Vincono i ragazzi di Colombo 2-4, con i nerazzurri che non riescono a centrare la seconda vittoria in fila. Mister Stefano Vecchi ha commentato: "Sia il risultato di Giuliano che questo mi sembrano due risultati rotondi per quanto visto in campo. I passi indietro sono le ingenuità clamorose che abbiamo commesso e che hanno indirizzato la partita sui binari del risultato che poi è scaturito alla fine. Siamo partiti bene, sembrava una partita comunque in equilibrio. Siamo riusciti a sbloccarla, ma abbiamo commesso un paio di ingenuità ci hanno mandato sotto. Poi rientri in campo con lo spirito giusto e prendiamo il terzo gol, su cui non abbiamo fatto le cose nel modo giusto. Subisici il gol del 3-1, poi grande cuore dei ragazzi. Hanno spinto e ci hanno provato, è servito a poco, perché poi presti il fianco agli avversari, che sono stati bravi a fare il quarto gol. Noi comunque abbiamo raccolto la doppietta di Zuberek, che è in un momento molto positivo, al ragazzo farà bene, a noi cambia poco. Comunque la squadra ha lavorato e ha spinto con grande impegno fino alla fine".
A volte la squadra, come l'anno scorso, sembra più sul pezzo in trasferta che in casa, dove queste ingenuità vengono commesse più di rado. Le chiedo la sua visione.
"Non so, è una lettura che ci può anche stare dopo la partita di oggi. Non so se è una questione casa-fuori, sicuramente i numeri dicono questo. Anche in questo momento come è successo la scorsa stagione. E' vero anche che fuori abbiamo giocato una partita in più. Però, ripeto, oggi se vogliamo analizzare in questo modo sono stati errori pesanti, ma non credo dipenda, non so se dipende dal discorso casa-fuori".
Sugli attaccanti: Zuberek mi sembra quello più in forma, gli altri più appannati. Sul secondo gol invece in difesa siete rimasti uno contro uno: siete stati imprudenti?
"Per quello che riguarda gli attaccanti anche Mosconi sta facendo molto bene. Come sappiamo per necessità è in Prima Squadra, anche 'Mosco' sta facendo un percorso positivo, Lavelli combatte tutte le partite, Iddrissou tra poco rientrerà. Quindi abbiamo dei buoni segnali dai ragazzi. Per il gol subito, eravamo quattro contro tre. Poi per uno sviluppo ci siamo trovati in quella posizione, ma con il nostro difensore in vantaggio. Non è una questione di uno contro uno, è una questione di noi sulla palla e non essere riusciti a gestirla, Avitabile era primo sulla palla e poteva fare meglio. Sono errori anche di gioventù, purtroppo a noi succedono qualche volta di troppo ma è anche logico, fa parte del nostro percorso. Ricordiamoci che Avitabile è stato fermo tutto l'anno per un problema al ginocchio ,ora sta giocando con grande continuità, non è semplice anche per lui. Sicuramente fa prestazioni con grande impegno, come anche oggi. Poi a volte ci può stare l'errore, come ha fatto gol con il Foggia. Quello che voglio dire è che un gruppo che ci mette anima, poi capita l'errore di esperienza e ingenuità".
Nel finale la squadra è apparsa stanca. Quanto ha influito aver giocato martedì con il Giugliano?
"Secondo me alla fine la squadra è andata ad aggredire, a fare il 2-4, mettendo pressione ai difensori e al portiere. Era stanca come erano stanchi loro, ho visto qualcuno dei loro che aveva i crampi, noi no. Non voglio trovare l'alibi delle tre gare in una settimana anche perché noi, visto il nostro percorso, dobbiamo essere abituati a settimane di questo tipo. L'organico ampio ci permette di alternare i ragazzi. Gente tipo Jakirovic, Kaczmarski, Marello, Zuberek hanno giocato tre partite in una settimana e hanno spinto fino al 95', dal punto di vista fisico abbiamo retto. Incide di più sull'aspetto mentale, riuscire ad essere sempre sul pezzo in un campionato che sotto questo punto di vista ti mette molto alla prova"
Alessandro Savoldi
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