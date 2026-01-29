Autore del gol del 2-0 col quale ha chiuso i conti del match contro il Borussia Dortmund, Andy Diouf esprime la sua soddisfazione nel dopopartita: “Siamo molto soddisfatti del risultato. Oggi lo spirito di squadra è stato fondamentale, così come la convinzione di tutti di poter vincere questa partita. Ora vogliamo fare il passo successivo nei play-off. Possiamo battere qualsiasi squadra”, riporta UEFA.com

