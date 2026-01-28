Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu commenta così a Inter Tv il match vinto oggi contro il Borussia Dortmund: “Siamo felici perché chiudiamo questa fase lunga 8 partite con fiducia, è un’iniezione di fiducia perché abbiamo ottenuto una bella vittoria. Credo che abbiamo quello che meritavamo, oggi voglio sottolineare la grande parata di Sommer. Sono dei ragazzi meravigliosi che si sono guadagnati la stima dei loro tifosi. Diouf ha accettato il suo ruolo in questo gruppo, sono felice ci aver visto la sua gioia oggi”.

Ora i playoff: “Abbiamo un gruppo ampio, sono tutti pronti a giocare e ormai siamo abituati a giocare ogni tre giorni. Questa gara ci dà autostima e noi siamo felici di giocare queste altre due sfide”.