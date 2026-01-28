“Abbiamo meritato questa vittoria, peccato per le gare precedenti, ma abbiamo dimostrato di poter vincere contro una grande squadra”. Parole e musica di Henrikh Mkhitaryan che a fine gara racconta a Inter TV il successo per 2-0 contro il Borussia Dortmund: “Tutti quelli che sono qui danno il massimo, non sappiamo mai chi gioca a differenza dell’anno scorso che sapevamo che il centrocampo era Mkhitaryan-Barella-Calhanoglu. La rivale ai playoff? A noi non importa, contava la gara di stasera dove abbiamo portato tre punti a casa. C’è delusione per i punti lasciati per strada prima, ma ora pensiamo alle prossime sfide e faremo il meglio per passare il turno”.