L’Inter centra i playoff di Champions League e sfiora anche la qualificazione diretta battendo per 2-0 il Borussia Dortmund. A fine partita è Andy Diouf a commentare il match ai microfoni di Inter TV: “Avevamo bisogno di una vittoria oggi, sono molto contento per questo e per aver segnato in una partita così importante. Il gruppo mi sta aiutando tanto a integrarmi all’interno della squadra. Ci prepariamo ai playoff anche se ci dispiace per i punti persi nel corso della competizione”.