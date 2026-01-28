L’Inter centra i playoff di Champions League e sfiora anche la qualificazione diretta battendo per 2-0 il Borussia Dortmund. A fine partita è Andy Diouf a commentare il match ai microfoni di Inter TV: “Avevamo bisogno di una vittoria oggi, sono molto contento per questo e per aver segnato in una partita così importante. Il gruppo mi sta aiutando tanto a integrarmi all’interno della squadra. Ci prepariamo ai playoff anche se ci dispiace per i punti persi nel corso della competizione”.
Sezione: News / Data: Mer 28 gennaio 2026 alle 23:26
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
News
