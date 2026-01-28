"L’infortunio ha iniziato a peggiorare sempre di più. Ho dovuto fermarmi, ma ora voglio solo guardare al presente e al futuro, non vivere nel passato" ha ammesso Santiago Gimenez a ESPN, dove l'attaccante rossonero ha parlato del problema alla caviglia che lo ha mandato ai box e in sala operatoria. "Sono motivato perché sento di stare facendo un buon recupero e spero che tra qualche settimana potrò tornare a giocare. È una stagione importante con il Milan e poi c’è il Mondiale, quindi è stata una decisione difficile. Ma alla fine, ora che è passato un mese dall’operazione, posso dire che è stata la decisione migliore. Adesso sono davvero felice di essermi operato e non vedo l’ora di tornare più forte" ha continuato, avvisando tra le righe gli avversari. Poi sul futuro e sugli obiettivi per questo 2026, il messicano snobba i rossoneri e concentra l'attenzione sul Mondiale.

Com’è il 2026 perfetto per Santi Giménez?

"Voglio solo stare bene con la caviglia. Penso che questo sia l’obiettivo principale. Voglio essere al 100%. E se sto bene con la caviglia, credo che tutto il resto arriverà automaticamente. Dopo, continuare verso il Mondiale. Per il Mondiale sarò pronto".