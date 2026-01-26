L'Hellas Verona non riesce ad attivare la svolta in campionato. Nel posticipo di Serie A festeggia l'Udinese, che cala il tris al Bentegodi. Ospiti avanti con la rete di Atta al 23esimo; poi il pari scaligero che porta la firma di Orban. Nella ripresa Zanoli e Davis archiviano la pratica. Situazione di classifica sempre più complicata per il Verona, ultimo in classifica.

Data: Lun 26 gennaio 2026 alle 22:50
Autore: Niccolò Anfosso
