"È stata un’emozione speciale portare la fascia dal primo minuto" ha ammesso Federico Dimarco anche a Inter TV dopo la vittoria che porta anche il suo nome contro il Borussia Dortmund. "Per quanto riguarda la vittoria abbiamo creato tanto e una vittoria così ci voleva perché in questi mesi siamo cresciuti tanto e siamo riusciti a battere una squadra forte che sappiamo quanto crea, soprattutto in casa" ha continuato.

Sarà un febbraio intenso. Cosa cambia tra Bodo o Benfica, le vostre possibili prossime avversarie?

"Non cambia assolutamente niente. Ci aggiornavamo ovviamente. Quando ho fatto gol, in quei minuti credo fossimo ancora tra le otto. Ma fa niente, l'importante era venire qua a fare una bella partita se portando la vittoria ancora meglio, ci giocheremo i playoff che sia contro il Bodo che contro il Benfica".

Sul gol di Diouf:

"Se lo merita, lavora tanto e non si lamenta mai. Sono contento che abbia segnato".