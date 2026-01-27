Non sono piaciute ad Antonio Conte le dichiarazioni rilasciate dopo Juve-Napoli 3-0 da Luciano Spalletti, che ha definito gli azzurri 'ex campioni d'Italia'. "Non ho capito cosa abbia detto. Ex campioni? Se ha detto una cosa del genere, non è stata una frase felice - le parole del tecnico dei partenopei -. E' stata una frase infelice, noi abbiamo ancora lo scudetto sulla maglia, quindi bisogna portare rispetto. Io non mi sarei mai permesso di dire una cosa del genere verso un'altra squadra. Lo sento ora e mi dispiace perché Luciano Spalletti è un bravo allenatore, ma deve stare un po' più attento quando parla. Non può dirlo perché mancano ancora sedici partite, poi se ci ha visto così male e ci ha tolto già lo scudetto di dosso... Dispiace perché abbiamo fatto tanto per cucirlo. Serve rispetto, buona fortuna a lui!".