"Bella partita? Sì, anche io la penso così", ha detto con il sorriso a Inter TV Yann Bisseck dopo il 2-0 inflitto al Borussia Dortmund in casa loro. "Sapevamo che sarebbe stata tosta ma eravamo ben preparati, belli cattivi. Abbiamo fatto un’ottima gara con e senza palla, dobbiamo migliorare in fase offensiva, soprattutto io oggi, ma siamo contenti per questa gara" ha continuato il difensore nerazzurro che poi ha aggiunto: "Il mister mi dà fiducia anche in avanti, a volte trovo il momento giusto per andare, ma devo fare meglio anche come difensore".

Febbraio intenso tra playoff e campionato.

"Sì, ma siamo un grande club ed è normale avere tante gare. Siamo ben preparati anche fisicamente, non ci sono scuse, dobbiamo fare il nostro meglio e vedremo cosa succederà”.

Fare gol sotto il settore ospiti dell'Inter:

"È molto bello come sempre".