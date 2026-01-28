Aleksandar Stankovic prolunga la settimana più bella della sua avventura al Club Brugge. Il centrocampista figlio d'arte torna a timbrare il cartellino in Champions League, suggellando la vittoria della formazione belga ai danni dell'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, a corredo di una prova sontuosa che lo ha visto anche mettere a referto due assist.

È proprio lui il Player of the Match di questa serata, in una partita che ha un retrogusto amaro per i Phocéens, gelati a distanza dalla rete di Anatolij Trubin che al 98esimo firma il gol del 4-2 che permette al Benfica di prendersi il 24esimo posto, l'ultimo utile per i playoff. Brugge che invece chiude al 19esimo posto e potrebbe incrociare la Juventus nel playoff.