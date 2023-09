Prima vittoria in campionato per la Roma. I giallorossi si lasciano alle spalle il brutto avvio di stagione e mettono in cascina il primo bottino pieno, facendo un sol boccone di un Empoli sempre più in disarmo. A decidere il risultato per i giallorossi la doppietta di Dybala (primo gol su calcio di rigore), la prima rete giallorossa di Renato Sanches, un autogol di Grassi, i gol di Cristante, Mancini e soprattutto il primo in giallorosso per Lukaku, che dimentica così l'Inter e inizia la sua nuova vita nella Capitale.