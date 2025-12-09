Dopo che tutto sembrava ben instradato, la pratica per lo spostamento di Milan-Como a Perth, in Australia, subisce un brusco stop. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, a meno di colpi di scena dell'ultimo minuto la partita dell'otto febbraio 2026 non si giocherà Down Under. Questo perché la Federcalcio australiana e la AFC, la Confederazione calcistica asiatica alla quale la Nazionale dei Socceroos è affiliata, pongono dei paletti molto stringenti, soprattutto per quel che riguarda gli arbitri che si vuole siano locali e non italiani.

Soltanto la FIFA, a questo punto, ha il potere di ribaltare la situazione, ma ad oggi l'ipotesi di questa trasferta intercontinentale va sfumando e il Milan dovrà cominciare a pensare ad una soluzione alternativa in Italia visto che San Siro, come noto, sarà indisponibile causa Giochi Olimpici invernali. Anche se, secondo Tutto Mercato Web, c'è un'altra strada al momento al vaglio: quella di spostare la sfida a martedì 17 o a martedì 24 febbraio, sfruttando anche la non partecipazione delle due squadre alle coppe europee. In questo caso, la partita si potrebbe giocare al Meazza.