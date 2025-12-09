La risonanza magnetica a cui si è sottoposto stamattina Rafael Leao, ieri sera vittima di un risentimento muscolare all’adduttore destro durante Torino-Milan, ha escluso la presenza di lesioni. Il club rossonero fa sapere che l'attaccante portoghese ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio, senza però dare le tempistiche del rientro.
Sezione: Il resto della A / Data: Mar 09 dicembre 2025 alle 16:43
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Verona, Zanetti: "Contro l'Atalanta gara simile a quelle con Inter e Juve, ma siamo stati più concreti"
Martedì 09 dic
