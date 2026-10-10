Djed Spence ha fatto vedere di che pasta è fatto, con qualche galoppata sulla destra che è solamente un assaggio delle sue potenzialità fisiche. L'esterno inglese ha suonato la carica su Instagram: "Ho aspettato due lunghi mesi per questo momento. Un onore fare il mio debutto a San Siro stasera e grazie mille per la spinta che mi ha dato i brividi. Sono pronto a dare il mio cuore e la mia anima per questa squadra, non vedo l'ora di tornare nuovamente in campo !! FORZA INTER".