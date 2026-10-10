Intervistato da Calcio e Finanza, Andrea Radrizzani, grande esperto di calcio-business e diritti televisivi nel mondo dello sport con un passato anche da presidente del Leeds United, ha raccontato un aneddoto risalente agli anni Duemila che vede protagonista anche Beppe Marotta: "All'epoca era l’amministratore delegato della Sampdoria e avevano preso un giocatore giapponese, Atsushi Yanagisawa. Proprio Marotta mi chiamò per verificare il valore dei diritti televisivi in Giappone: ora sembra di parlare di preistoria". Adesso Radrizzani, transitato anche dalla Sampdoria, è tornato a essere imprenditore nel business dello sport e tra le altre cose è anche azionista di minoranza di DAZN. E a proposito di DAZN, Radrizzani commenta quello che sarà il nuovo bando per i diritti televisivi della Serie A: "I prezzi li fa il mercato, a meno che ci sia una situazione estremamente competitiva, che non esiste. Non esiste pressoché in quasi tutto il mondo, forse l’unica eccezione sono gli Stati Uniti. In Europa invece questa competitività non esiste e anche in passato ha fatto male. Molte società hanno perso tantissimi soldi per comprare diritti sempre più cari, quindi c’è stato un assestamento. Oggi coesistono due piattaforme in Italia: Sky e DAZN. Sky sta andando molto bene per la Champions League e il tennis, mentre DAZN ha la leadership sulla Serie A. Non vedo una situazione competitiva a meno che dei nuovi entranti cambino questo equilibrio".
In questo scenario secondo lei cosa dovrebbe fare la Lega Serie A?
"La Lega deve capire qual è la realtà del mercato per evitare una situazione drammatica come quella francese (con il fallimento del progetto Mediapro, ndr). Quindi proteggere e allo stesso tempo essere realisti. In particolare non penso che se la Lega oggi dovesse creare un suo canale, otterrebbe più dei 2 milioni di clienti di DAZN. E nello stesso tempo non penso che in DAZN siamo stupidi e che investiamo centinaia di milioni in una piattaforma prendendoci tutti i rischi del caso e poi non riusciamo a crescere più di poche migliaia di persone ogni anno. Ormai lo zoccolo duro dei tifosi abbonati è questo. Quindi per crescere bisogna innovare con servizi nuovi per la parte alto spendente della clientela, quelli che possono consumare e spendere di più. La comunità che ha potere di consumo fino anche a 100 euro al mese, offrendo accessi completamente esclusivi, innovativi, chat con i giocatori, solo per ipotizzare alcune cose".
Senza scordare che i diritti tv sono la principale fonte di ricavo per i nostri club.
"Sì, secondo me bisogna trovare una soluzione a medio-lungo termine, con un partner industriale come può essere proprio DAZN. Una piattaforma come DAZN e la Serie A dovrebbero creare una joint venture e lavorare per 10-15 anni insieme sulla creazione di valore, il che significa fare marketing insieme, curare l’aspetto editoriale, la parte relativa ai content creator e agli influencer. Perché oggi il mondo non è più su un media solo, la televisione. Va creato un approccio integrato tra le parti che porti anche a un aumento degli introiti sui contenuti. La Serie A fa calcio di lavoro, DAZN fa media, va creata una joint venture che abbia questo obiettivo, ma con un orizzonte molto più ampio. Perché se l’arco temporale è di tre o cinque anni, ed è solo quello di comprare i diritti e venderli all’utente, secondo me non si crea valore. Secondo me è l’unico modo. Il problema è che bisogna cambiare anche l’approccio dei presidenti. Magari oggi si perde il 3 o il 5%, ma si investe nella creazione di valore, in una società con un partner industriale".
In questo senso il fatto che oggi in Serie A ci siano molte proprietà americane può agevolare?
"Sicuramente le proprietà americane che vedo in Italia conoscono bene il business, i media e l’importanza della pianificazione e dell’approccio industriale. Se DAZN creasse una joint venture con la Serie A, oltre che a beneficiarne a livello domestico nel tempo, avremmo risvolti positivi anche sul fronte internazionale, dove la Serie A non sta facendo bene. Faccio un esempio banalissimo: se oggi sei italiano e sei all’estero, non puoi vedere la Serie A in italiano in quasi tutto il mondo, se non in maniera illegale. Quindi se ci sono proprietà americane che ci aiutano in tal senso ben venga".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 23:50 AIA, Massini eletto nuovo presidente: sconfitto Pacifici al ballottaggio
- 23:46 Spence suona la carica: "Un onore il debutto a San Siro, pronto a dare il cuore per l'Inter"
- 23:36 Radrizzani: "Ben vengano le proprietà USA se ci aiutano coi diritti TV"
- 23:22 Amelia: "Inter tra le favorite per la Champions? Difficile per me"
- 23:08 Reo-Coker: "Thuram? Può diventare uno dei migliori al mondo. Ma gli serve più mordente"
- 23:07 Gattuso: "Ho spinto affinché Frattesi venisse alla Lazio"
- 22:54 Arriva anche il tris del Napoli: liquidata la pratica Frosinone
- 22:39 Questa Inter è una cooperativa del gol: in campionato già 10 giocatori diversi in rete
- 22:25 Marcus Thuram, il gol al Parma vale un altro record: il dato che lo avvicina a...
- 22:12 Il Club Brugge arriva a San Siro con fiducia: poker in trasferta e primato confermato
- 21:57 Bisseck scherza: "Mi ero dimenticato che non fosse obbligatorio il doppio svantaggio"
- 21:43 Esposito celebra lo Spezia: "Spero di avervi lasciato qualcosa"
- 21:29 Bologna, Darmian: "All'Inter ho vissuto sei anni fantastici, devo ringraziare tutti"
- 21:14 Inter-Parma, la moviola - Bonacina si perde un rigore gigantesco
- 21:05 Pavard a ITV: "Da difensore speravo di raggiungere la porta inviolata"
- 20:59 Parma, Diego Carlos in conferenza: "Il rigore? Capisco la scelta dell'arbitro"
- 20:56 Chivu in conferenza: "Spence, botta di adrenalina da San Siro. Ma non possiamo mandarlo fuori giri"
- 20:55 Chivu a ITV: "Ci siamo calati subito nella parte e dopo la sosta non era scontato"
- 20:52 videoInter-Parma 3-0, Tramontana: "Vittoria fantastica. Spence ci servirà"
- 20:50 Mkhitaryan a Sky: "Siamo ambiziosi e questo gruppo è una grande famiglia"
- 20:43 Pavard a DAZN: "Cerco sempre di farmi trovare pronto, contento di esser tornato"
- 20:37 Chivu a DAZN: "Contento della partita di tutti, ho dato minutaggio a tanti. Esposito può crescere ancora"
- 20:32 Parma, Gilardino in conferenza: "C'è amarezza ma dobbiamo ripartire con fiducia"
- 20:30 Spence a ITV: "Accoglienza dei tifosi strepitosa. Chivu sa come gestire il gruppo"
- 20:25 Pavard in conferenza: "Contento di essere tornato all'Inter. Su Chivu e la Francia..."
- 20:21 Parma, Gilardino a DAZN: "Sotto di due gol in 20', poi è dura. Ma qualche buon feedback"
- 20:15 Thuram a DAZN: "Volevo andare in Nazionale ma mi sono preparato bene per questa partita"
- 20:14 Sucic a DAZN: "Non mi interessano i rumors sul minutaggio"
- 19:59 Inter-Parma, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 19:57 Parma cotto e mangiato in 31 minuti: atto di forza e tris per l'Inter
- 19:53 Inter-Parma, le pagelle - Sucic dominante, Thuram si fa sgamare
- 19:52 Inter-Parma, Fischio Finale - I nerazzurri ribaltano la storia recente: mezz'ora per mettere 3 punti in ghiaccio
- 19:50 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-PARMA: COMMENTI e ANALISI. LIVE da SAN SIRO
- 19:04 La voglia di Inter ai massimi livelli: quasi 75 mila spettatori contro il Parma
- 19:04 Carlos Augusto al 45': "Prima della sosta sbagliato qualche approccio"
- 17:37 Pio Esposito a DAZN: "Contento degli inizi con Inter e Nazionale"
- 17:30 Parma, Cherubini: "Gilardino? Mi è sempre piaciuta la sua umiltà"
- 17:20 Chivu a DAZN: "Diouf è diventato internazionale. Bastoni? Grandi prove nella difesa a quattro"
- 17:16 Parma, Troilo a DAZN: "Gilardino ha detto di giocare tranquilli"
- 17:15 Esposito a ITV: "Sosta lunga. Chi viene qui a giocare dà qualcosa in più"
- 17:10 Inter con Crazy for Football per la 'Giornata Mondiale della Salute Mentale'
- 17:05 Genoa-Fiorentina 2-1, il Grifone si regala la prima vittoria in campionato
- 16:55 Savoia-Inter U23, le pagelle: Zuberek entra bene, Donato ingenuo
- 16:41 Una buona Inter U23 esce a mani vuote dal Giraud: il Savoia vince 2-1
- 16:28 Mauro: "L'Inter può arrivare in fondo in Champions. A una condizione"
- 16:14 Calhanoglu saluta Montella: "Grazie per quello che hai fatto per noi"
- 16:00 Aquilani: "Seba Esposito uno da Nazionale, felici per la chiamata"
- 15:46 Fabregas, occhio anche su Inter-Como U20: "In 10 abbiamo provato a vincere"
- 15:32 Como U20, pari in rimonta con l'Inter. Falsini: "Voglio sempre quest'anima"
- 15:18 Milan, Amorim: "Serie A ottimo campionato, a volte non gli si dà il giusto valore"
- 15:03 Sky - Inter-Parma, possibile chance per Stankovic. Salgono le quotazioni di Lautaro
- 14:51 Malagò: "Euro2032, solo Torino è pronta. Gli altri hanno progetti e discorsi"
- 14:34 Gasperini: "Inter un po' sopra le altre. Speriamo che ogni tanto 'zoppichi'"
- 14:21 Roma, tegola Svilar: resterà ai box almeno un mese
- 14:07 U20 - Inter-Como, gli Up & Down: nerazzurri sotto tono, Vukaj ispirato
- 13:54 Secondo Anello Verde: "Coreografia per i 100 anni di San Siro. Ma tre striscioni vietati"
- 13:40 videoBigica: "Buttato via due punti, siamo stati superficiali. Bruges? Inizio non morbido"
- 13:25 Capello: "San Siro insostituibile, sarà difficile pensare non ci sia più"
- 13:10 Abodi fissa la scadenza: "Nuovo San Siro, i cantieri entro questa data"
- 12:56 Kullberg: "Sono cresciuta con la passione per il calcio. Da piccola una maglia di Ronaldo"
- 12:41 Diritti tv, pronto bando 2029-2034. L'Antitrust: "Niente spese folli per i tifosi"
- 12:27 Francescoli: "Lautaro il migliore attaccante della Serie A. Beltran è forte"
- 12:20 L'Inter U20 si fa rimontare in superiorità numerica: con il Como finisce 2-2
- 12:13 Boeri: "Volevo fare di San Siro uno stadio-foresta. Era un'idea pragmatica"
- 12:00 CdS - Esame Inter, la prima del nuovo Parma di Gilardino: diversi i ballottaggi
- 11:50 Mkhitaryan 'anello di congiunzione' del gruppo Inter: "Solo uniti si vince"
- 11:40 Cannavaro: "Inter davanti a tutte, quando Chivu fa i cambi dici 'wow'. E non è sazia"
- 11:30 Chivu: "Mkhitaryan è l'esempio di giocatore di cui abbiamo bisogno"
- 11:20 Mkhitaryan e il futuro: "Non so dire cosa accadrà. Però voglio adrenalina"