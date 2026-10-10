Il nuovo presidente dell'AIA è Francesco Massini. Come evidenzia Gazzetta.it, è stato votato dal 50,55% dei 912 elettori che hanno espresso la loro preferenza dopo il ballottaggio con Carlo Pacifici, che ha raggiunto il 48,36%. Dieci sono state le schede bianche. Il vicepresidente dell'AIA sarà Michele Affinito.

Sezione: News / Data: Sab 10 ottobre 2026 alle 23:50 / Fonte: Gazzetta.it
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione