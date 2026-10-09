La sfuriata di Massimiliano Allegri dopo Fiorentina-Napoli 1-1 ha una genesi che parte da più lontano dell'ultima partita giocata prima della sosta. A spiegarlo è stato lo stesso tecnico dei partenopei, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Frosinone: "lo rimprovero sempre me stesso, sono molto autocritico: ho sbagliato e sbaglierò in questo mestiere . Anche quando vinciamo spesso sbaglio, ma tanti non lo capiscono perché il risultato aggiusta la cosa - le sue parole -. A Firenze ero molto sofferente perché finora alla squadra, se devo rimproverare una cosa, come sul 2-0 a Milano o a Firenze, non ha capito l'importanza del momento partita. Non è una questione tecnica o tattica, è solo quella roba lì altrimenti difficilmente porteremo a casa i risultati".