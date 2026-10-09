La sfuriata di Massimiliano Allegri dopo Fiorentina-Napoli 1-1 ha una genesi che parte da più lontano dell'ultima partita giocata prima della sosta. A spiegarlo è stato lo stesso tecnico dei partenopei, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Frosinone: "lo rimprovero sempre me stesso, sono molto autocritico: ho sbagliato e sbaglierò in questo mestiere . Anche quando vinciamo spesso sbaglio, ma tanti non lo capiscono perché il risultato aggiusta la cosa - le sue parole -. A Firenze ero molto sofferente perché finora alla squadra, se devo rimproverare una cosa, come sul 2-0 a Milano o a Firenze, non ha capito l'importanza del momento partita. Non è una questione tecnica o tattica, è solo quella roba lì altrimenti difficilmente porteremo a casa i risultati".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Il resto della A
Altre notizie
- 16:36 Nessun caso Sucic, Chivu smorza le polemiche: respinto con stile "l'attacco" di Boban
- 16:21 Bologna, Palladino accoglie Darmian: "Un vincente. All'Inter ha fatto benissimo"
- 16:07 Per Stankovic è solo una questione di tempo: Chivu lo coccola e si prende le colpe
- 15:53 Addio al 3-5-2 e difesa a 4? Chivu non indietreggia: "Non è il Subbuteo". E spiega la sua idea di Inter
- 15:40 Allegri: "Sul 2-0 con l'Inter non abbiamo capito il momento della partita"
- 15:26 Finalmente Spence, convocato per Inter-Parma. Ma Chivu predica calma
- 15:12 Inter-Parma, quote nettamente a favore dei nerazzurri
- 15:00 Chivu: "Non vogliamo mettere a rischio i nazionali. Spence convocato. Sucic? Non creiamo polemiche"
- 14:57 Cois: "Quando giocavo alla Fiorentina mi volevano Inter e Juventus"
- 14:38 Altobelli: "Spero che Lautaro mi raggiunga al più presto. Esposito può andare lontano"
- 14:15 Di Gennaro: "Corsa Scudetto, il Como ha un'arma in più rispetto alle altre"
- 14:01 Pastorello: "La trattativa che mi ha tolto il sonno? Lukaku dallo United all'Inter"
- 13:48 La Repubblica - Como-Roma, un solo italiano in campo. Il record è Inter-Udinese
- 13:34 Inter, col Parma la 3200esima partita in A. Anche Calha punta la cifra tonda
- 13:20 Inter-Parma, prima chiamata per Spence. Stones e Jones unici indisponibili
- 13:07 Settore giovanile, il menù del week-end: riecco l'Under 20 di Bigica
- 12:53 Stramaccioni: "Como e Roma cresciute, ma l'Inter ha qualcosa in più"
- 12:39 Gilardino a Sky: "Con l'Inter dovremo essere umili ma anche spregiudicati"
- 12:25 Stones, serve ancora pazienza. L'obiettivo è tornare contro la Fiorentina
- 12:10 Il Supercomputer Opta: Scudetto all'Inter al 45,57%
- 12:00 videoVerso INTER-PARMA: CHIVU recupera SPENCE, ma perde JONES. Tante NOVITÀ di formazione
- 11:56 Parma, Gilardino: "Inter tra le più forti, sarà fondamentale l'approccio mentale"
- 11:42 Sala: "Nuovo San Siro, non possiamo perdere l'occasione di Euro 2032"
- 11:28 Spence si racconta: "Non mi innervosisco più. Prego e ascolto Lil Durk"
- 11:16 Gianluca Rocchi nuovo opinionista di DAZN: "Sfida che mi entusiasma"
- 11:02 Corsera - Inter e Milan, ottobre rosso: diversi aspetti in comune
- 10:48 Di Natale: "Fiducia Inter a Esposito e i risultati si vedono. L'esempio di Palmisani fa capire che..."
- 10:34 TS - Inter-Parma, non solo Provedel: difesa completamente nuova e possibile esordio in regia
- 10:20 GdS - Il nuovo San Siro costerà 2,3 miliardi complessivi. Ma ne porterà 60 in più all'anno
- 10:06 Cordoba: "Chivu ha la semplicità, Lautaro è furbo. Sorpreso per Ausilio"
- 09:52 TS - Inter-Parma, la logica dice Provedel: gli altri ballottaggi
- 09:38 CdS - Inter-Parma, quanti dubbi: la probabile di Chivu contro gli emiliani
- 09:24 CdS - Jones ko, da Sucic a Mkhitaryan tutte le alternative in mano a Chivu
- 09:10 Fabbian: "Umiltà e racconti: non avevo dubbi su Chivu. E dico grazie Inter perché..."
- 08:56 CdS - Inter-Parma, Bisseck si sposta al centro della difesa? Il punto
- 08:42 Iddrissou: "Thuram il modello, ma dopo la tournée anche Pio. Offerte dall'estero? Fa piacere ma..."
- 08:28 GdS - Lautaro, oggi primo allenamento vero: l'idea di Chivu per il Parma
- 08:14 GdS - Spence pronto al debutto: le aspettative rispetto a Dumfries e il lavoro su un aspetto
- 08:00 GdS - Jones fermato da un infortunio, ecco il match del possibile rientro
- 07:31 Il significato delle parole di Sucic. E già si discute il rinnovo con l'Inter
- 00:00 Cosa migliorare oltre ai numeri difensivi? La direzione di Chivu è chiara
- 23:52 Italia Femminile, il ct Soncin: "Mi aspetto una squadra intensa"
- 23:38 Pausa Nazionali indigesta? I dati indicano un fattore in casa Inter
- 23:24 Qui Parma - Gilardino riparte dalla difesa a tre: Drobnic titolare?
- 23:10 Trevisani: "Gasperini-Inter? Rimpianto più grande della sua carriera"
- 22:56 Serie A in campo per la Lega del Filo d’Oro: anche Provedel tra i testimonial
- 22:42 Zanetti: "Palacios-Estudiantes? Vedremo l'evoluzione della situazione"
- 22:28 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 22:14 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 22:00 L'Associazione Tifosi Fiorentini: "Inaccettabile la modalità dei biglietti per la trasferta contro l'Inter"
- 21:45 Io no spik inglish: per il Parma due leoni hanno alzato bandiera bianca
- 21:31 Nerazzurri, mirino sul quarto poker casalingo consecutivo. Negli ultimi 35 anni...
- 21:16 Lautaro, mirino su un'altra marcatura multipla. L'ultimo a riuscirci fu...
- 21:02 Inter e Parma, i tiri in porta agli antipodi: il dato delle due squadre
- 20:47 Inter-Parma, ultime due sfide con la porta inviolata per i nerazzurri
- 20:33 Fasi offensiva e difensiva: c'è un dato che l'Inter può migliorare
- 20:19 L'analisi di Ballotta: "L'Inter ha dei campioni, per il Parma sarà dura"
- 20:04 Coppa Italia, prende il via la vendita dei biglietti per Inter-Genoa: le modalità
- 19:50 Jeda elogia Pio Esposito: "È intelligente, ma deve restare con i piedi per terra"
- 19:36 Pizzi: "Pio Esposito? Spicca la maturità nel gioco. Vieri è esploso più tardi"
- 19:21 Brocchi: "Bastoni grandissimo difensore, ha sempre reagito. Su Pio Esposito..."
- 19:07 La UEFA ribadisce: "La FIFA ha bisogno di una nuova leadership"
- 18:53 Sneijder: "Punizioni? Io meglio di Pirlo e Mihajlovic"
- 18:39 UFFICIALE - Bologna, c'è la firma dell'ex Inter Darmian: il comunicato
- 18:24 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 18:09 Marcolin bacchetta Sucic: "Nell'Inter devi sgomitare per un posto"
- 17:56 I minuti di Jones andranno ridistribuiti: il possibile scenario a centrocampo
- 17:42 C'è voglia di Inter: San Siro verso il sold out per la gara contro il Parma
- 17:28 Casadei e la scelta di lasciare l'Inter per il Chelsea: "In Inghilterra ho perso un po' di tempo"
- 17:13 Mourinho e il caso City: "Preferisco ridere. Chissà se ci sarò quando arriverà la sentenza"