Non si placa la contestazione dei tifosi del Milan in un finale di stagione sempre più teso che potrebbe concludersi senza l'accesso alla prossima Champions League. Nelle ultime ore, fuori dal centro sportivo di Milanello, sono comparsi due nuovi striscioni indirizzati alla dirigenza rossonera e alla squadra.

Il primo messaggio è rivolto direttamente all’amministratore delegato Giorgio Furlani: “Furlani vattene!”.

Uno striscione che testimonia il crescente malcontento di una parte della tifoseria nei confronti della gestione societaria. Il secondo striscione coinvolge invece l’intero ambiente rossonero, tra società, allenatore e giocatori: “Una società indegna non può essere l'alibi per mancare la qualificazione in Champions!”.

Genoa-Milan decisiva

Il messaggio dei tifosi arriva a pochi giorni dalla sfida contro il Genoa, diventata fondamentale nella corsa Champions. Per il Milan, ora, margini d’errore non sembrano più essercene.

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 14 maggio 2026 alle 22:40
Autore: Ludovica Ferrante
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