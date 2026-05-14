Si percepisce tanta amarezza nelle parole pronunciate da Mattia Zaccagni dopo la sconfitta subita dalla Lazio nella finale di Coppa Italia contro l'Inter: "Sicuramente abbiamo affrontato una squadra fortissima, lo sapevamo - la premessa dell'esterno offensivo biancoceleste a Radio TV Serie A -. Dovevamo essere superiori a loro a livello di motivazione, aggressività e personalità; invece non si è visto nulla di tutto questo, soprattutto nel primo tempo. Dopo, è vero, abbiamo avuto qualche occasione che potevamo sfruttare meglio per riaprire la partita nella ripresa, rimane tanta delusione. Adesso - ha concluso Zaccagni - cercheremo di archiviare il tutto il prima possibile. Speravamo e pensavamo che sarebbe stata la partita della svolta, invece non è stato così. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità per la sconfitta, per la stagione e per tutto quanto".