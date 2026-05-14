Nicolò Zaniolo si prende la scena dopo una stagione positiva con la maglia dell’Udinese, dove è riuscito a ritrovare continuità e centralità tecnica. Il fantasista classe ’99 ha collezionato 34 presenze tra campionato e coppe, mettendo a referto 6 gol e 6 assist.

“Il calcio mi dava angoscia”

Nel prossimo numero di SportWeek, Zaniolo ha parlato del proprio percorso personale e professionale, soffermandosi soprattutto sulla crescita maturata negli ultimi mesi.

“Arriva un momento in cui ti guardi allo specchio e dici: ‘Vuoi continuare a essere un ragazzino, oppure dimostrare che hai anche una testa pensante?’”. L’ex Roma ha poi aggiunto: “Il calcio mi dava angoscia, ora ho ritrovato il sorriso”.

“Ora non sbaglio più”

Nella cover dell’intervista, anticipata sui social del settimanale, compare anche un’altra frase significativa pronunciata dal giocatore: “Ho fatto tanti errori, ora non sbaglio più”.