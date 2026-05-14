All'indomani della finale di Coppa Italia, di cui ha fatto la telecronaca per Mediaset, Riccardo Trevisani rifiuta il paragone tra Cristian Chivu e José Mourinho, accomunati da fatto di aver vinto entrambi il doblete nazionale alla guida dell'Inter: "Vedo due squadre molto diverse, ma anche due allenatori estremamente diversi - le sue parole -. Oggi c'è la caccia al paragone, tutti vogliono mettere Chivu al livello di Mourinho, che ha fatto tantissimo in carriera, specialmente nei primi anni, poi è andato peggio. Chivu ha un'altra indole, un altro modo di comunicare: è stato credibile sin da subito, facendolo vedere con dei cambi in cui ha dimostrato grande personalità. L'Inter se lo deve tenere stretto, ha aggiunto alcune cose alla squadra di Inzaghi e ha vinto meritatamente due titoli".
Inimmaginabile pensare a un'Inter così?
"Se torniamo a inizio stagione, sì. C'era un Napoli campione d'Italia con 200 mln di euro spesi sul mercato, c'era il Milan che aveva preso Allegri, c'era la Juve, la Roma di Gasperini: sembrava potesse essere un campionato equilibrato. In pratica non lo è stato, hanno giocato tutti a perdere: le inseguitrici sono tutti attorno ai 70 punti, l'Inter può chiudere a 90: ha vinto lo scudetto con un vantaggio siderale. Per me era impronosticabile a inizio anno, ma è accaduto e l'Inter ha vinto con merito grazie a tutte le componenti".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
Altre notizie
- 17:38 Arriva in Italia "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 17:24 Frattesi saluta l'Inter? Il post social ambiguo per festeggiare la Coppa Italia
- 17:10 FcInterNews festeggia il 21esimo scudetto con Tacchettee: scopri la collezione dedicata
- 16:56 Andrea Mancini: "Mio padre tornerebbe domani mattina in Nazionale"
- 16:42 Trevisani: "Chivu e Mourinho diversi. Doblete Inter? Impronosticabile"
- 16:28 Cordoba: "Con Chivu si può progettare a lungo termine, spero resti tanti anni"
- 16:14 Coppa Italia, le decisioni del Giudice Sportivo: un solo squalificato
- 16:00 CF - Coppa Italia: Lazio-Inter la finale con l'incasso più alto, ma ascolti flop
- 15:46 La vittoria della Coppa Italia dell'Inter costa alla Roma 25 milioni
- 15:32 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 15:19 Zanetti: "Due trofei, stagione meravigliosa. L'Inter è fatta di uomini veri"
- 15:03 De Siervo esagera: "Finale Coppa Italia ormai al livello delle finali di Champions"
- 14:50 Zaccagni: "Inter fortissima, ci assumiamo le responsabilità della sconfitta"
- 14:35 Ventola: "L'Inter domina in Italia col 3-5-2, ha senso cambiare modulo?"
- 14:20 Angolo Tattico di Lazio-Inter - Sucic e Zielinski si alternano da playmaker
- 14:07 CF - Lazio-Inter è la finale di Coppa Italia con l'incasso più alto nella storia
- 13:53 Inter-Verona, Betsson Sport scende in campo: tutte le iniziative al Meazza
- 13:39 Pastorello ai 'suoi' ragazzi: "Siete entrati ancora di più nella storia dell'Inter"
- 13:25 Adani: "Inter dominatrice in Italia, è nettamente la squadra che gioca meglio"
- 13:10 Cassano: "Complimenti all'Inter, delusione Lazio"
- 12:55 Festa Scudetto, c'è un piano sicurezza di Comune e Prefettura
- 12:42 Marianella: "Chivu intelligente, mi ha ricordato Slot nel primo anno al Liverpool"
- 12:28 Thuram: "Doblete non scontato. Dopo la sosta partite serie"
- 12:14 Inter, ecco quanto vale il double Scudetto-Coppa Italia per le casse
- 12:00 videoIl DOBLETE è NERAZZURRO: enorme il lavoro di CHIVU. Ma non bisogna BANALIZZARE come al solito...
- 11:45 Inter, il club del "3" festeggia sui social: Scudetti, Coppe Italia, Supercoppe Italiane
- 11:30 CdS - Il sogno Inter è ancora Paz, ma c'è un'alternativa. In tre ai saluti
- 11:21 Thuram a ITV: "Il mio segreto è il sorriso". Poi una dedica... inattesa
- 11:13 Bisseck a ITV: "Complimenti al mister, il suo non era un lavoro facile"
- 11:02 J. Martinez a ITV: "Per me stagione difficile, ringrazio tutti per l'aiuto"
- 10:54 Dumfries a ITV: "Rispetto per Luis Henrique, ha fatto bene e non era facile"
- 10:43 Luis Henrique a ITV: "Ringrazio il mister per la fiducia. All'inizio ho capito..."
- 10:32 Chivu a ITV: "Il merito di questa stagione va ai ragazzi, alla società e ai tifosi"
- 10:23 Luis Henrique: "È stato un anno fantastico per me e per il gruppo"
- 10:14 Zielinski a ITV: "Felice di aver dimostrato il mio vero valore"
- 10:03 Lautaro a ITV: "Tante emozioni, soprattutto orgoglio per questa maglia"
- 09:52 La dedica di Chivu: "Per il mondo Inter, non era facile. Ai ragazzi ho detto..."
- 09:38 Adani: "Lazio-Inter si è chiusa nel primo tempo. Dia poteva riaprirla, ma..."
- 09:24 Pagelle TS - Anche Pepo Martinez ha dei meriti. Bisseck fino alla fine: con Inzaghi...
- 09:10 Condò: "Inter, distanza umiliante dalle altre. Esposito titolare? Con questo Thuram..."
- 08:56 Panucci: "Stagione Inter da 8,5, in Europa non bene. Chivu? Un rianimatore"
- 08:42 Ranocchia: "Chivu bravissimo in un aspetto. Akanji? Se ogni anno aggiungi uno così..."
- 08:28 Pagelle CdS - Dumfries, basta la presenza. Per Lautaro un solo lampo
- 08:14 Pagelle GdS - Insostituibile Dimarco. Akanji vede tutto prima
- 08:00 Una ciliegina di nome Double. Dopo Mourinho c'è Chivu, nel segno del 10
- 00:51 Chivu in conferenza: "È il sogno dell'Inter, non il mio. Dieci e lode a tutti"
- 00:37 Sucic in conferenza: "All'Inter sono felice, voglio vincere altri trofei"
- 00:30 Chivu a SM: "Stare a lungo all'Inter? Nel calcio si pianifica a breve termine"
- 00:22 videoL'Inter vince la Coppa Italia, il commento dall'Olimpico
- 00:20 Thuram a SM: "L'Inter vinceva anche prima di me, stagione chiusa alla grande"
- 00:18 Lazio, Zaccagni in conferenza: "Siamo dispiaciuti, potevamo fare qualcosa di grande"
- 00:12 Stop al tennis a causa dell'Inter: sospeso match per i fuochi d'artificio
- 00:05 videoCoppa Italia e Doblete, Tramontana impazzisce: "Stagione clamorosa, l'Inter come una fenice"
- 00:02 Marotta: "Ringrazio tutti, soprattutto la proprietà. Futuro? No a rivoluzioni"
- 00:00 L'Aura c'è
- 23:57 Lazio, Sarri in conferenza: "Squadra distrutta, Inter tra le più forti d'Europa"
- 23:50 Lazio-Inter, la moviola - Prova positiva per Guida. Buona gestione del nervosismo
- 23:50 La Russa: "Chivu, stagione da 8,5. Dovevamo vincere col Bodo"
- 23:41 Lazio, Sarri a SM: "Inter, vittoria meritata ma con molta complicità nostra"
- 23:25 Lautaro a SM: "Chivu, voto 10. Troppe critiche? Si parla sempre dell'Inter"
- 23:24 Dumfries Player of the Match a SM: "Sono contento per l'assist a Lautaro, era arrabbiato"
- 23:11 Chivu a SM: "Nuovo ciclo vincente? Ci godiamo quello che abbiamo fatto"
- 23:10 Doblete sia! È dell'Inter la Coppa Italia 2025-2026, Lautaro alza il trofeo al cielo di Roma
- 23:05 Lazio-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:00 Lazio-Inter - Fischio Finale - La breccia di porta Chivu: l’Inter si prende la Coppa e annette l’Italia al suo Regno
- 23:00 FESTA DOBLETE! Il POST PARTITA di LAZIO-INTER: COLLEGAMENTO dall'OLIMPICO
- 22:54 Lazio-Inter, le pagelle - Chivu, stella stellina. Lautaro, Akanji e Dumfries su tutti
- 20:47 Materazzi: "Chivu nella festa Scudetto sembrava ancora uno dei giocatori"
- 20:43 Lazio, Patric: "Notte speciale, possiamo portare a casa la Coppa"
- 20:43 Akanji a SM: "Io all'Inter sto davvero bene. Sarebbe bella un'altra Coppa"