Resta ancora senza una soluzione definitiva la questione legata agli orari della 37ª giornata di Serie A, condizionata dal derby Roma-Lazio e dalla concomitanza con gli Internazionali d’Italia di tennis.

Il TAR Lazio non decide sul ricorso della Lega Serie A

Il TAR Lazio ha scelto di non pronunciarsi direttamente sul ricorso presentato dalla Lega Serie A contro la decisione della Prefettura di Roma, che aveva imposto la disputa del derby e delle altre sfide decisive per la Champions League lunedì 18 maggio alle 20:45. I giudici amministrativi hanno preferito rinviare la questione all’Avvocatura dello Stato, invitando le parti coinvolte a trovare una soluzione condivisa.

Convocato un confronto tra Lega, FITP e Prefettura

Dopo la decisione del TAR, l’Avvocatura dello Stato ha convocato Lega Serie A, FITP e Prefettura di Roma per un confronto immediato. L’obiettivo è chiudere la vicenda entro la serata e definire definitivamente il calendario.

Ipotesi slittamento per la finale degli Internazionali

Tra le possibili soluzioni resta sul tavolo anche un lieve posticipo della finale maschile degli Internazionali d’Italia. La decisione, però, spetterebbe all’ATP e non alla FITP. Nel tennis, infatti, gli incontri hanno un orario “not before”, elemento che potrebbe facilitare eventuali modifiche organizzative.

Resta centrale il tema dell’ordine pubblico

La priorità continua a essere la gestione della sicurezza nella zona del Foro Italico e dello Stadio Olimpico, dove nello stesso giorno sono previsti decine di migliaia di spettatori tra calcio e tennis.