Sono state ufficializzate dagli uffici tecnici della FIGC anche le candidature per il nuovo Consiglio Federale, oltre a quelle per la presidenza, dopo le dimissioni di Gabriele Gravina che hanno portato al decadimento dell’organo.

Il quadro che emerge non presenta particolari scossoni: nella maggior parte dei casi si tratta infatti di riconferme dei consiglieri uscenti, senza vere sfide interne. L’unica eccezione riguarda la Lega Pro, dove si registra un confronto tra Donato Macchia, presidente del Potenza, e Giulio Gallazzi, numero uno dell’Alcione Milano e consigliere uscente. Macchia, che in precedenza si era anche ritirato dalla corsa, torna dunque in competizione in questa tornata.

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio, i presidenti di Lega restano membri di diritto: Ezio Simonelli, Paolo Bedin, Matteo Marani e Gabriele Abete, salvo quest’ultimo venga eletto alla presidenza federale.

In rappresentanza della Lega Serie A sono stati candidati Stefano Campoccia (Udinese), Giorgio Chiellini (Juventus) e Giuseppe Marotta (Inter). Per la Serie B figura Antonio Gozzi (Virtus Entella), mentre per la Lega Pro oltre ai già citati Gallazzi e Macchia ci sono le altre componenti della rappresentanza federale.

Per la Lega Nazionale Dilettanti sono stati indicati Daniele Ortolano, Ilaria Bazzerla, Sergio Pedrazzini, Giacomo Fantazzini e Giuliana Tambaro. Sul fronte degli atleti compaiono Davide Biondini, Sara Gama, Valerio Bernardi e Umberto Calcagno, mentre tra i tecnici figurano Giancarlo Camolese e Silvia Città.

Nel complesso, dunque, si va verso un rinnovo all’insegna della continuità, con poche variazioni rispetto all’attuale assetto della governance federale.