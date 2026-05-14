Colpisce ancora Marcus Thuram! Il Tikus che ieri sera contro la Lazio non ha trovato la porta ma ha decisamente colpito ancora nel segno... e nella tradizione. L'attaccante numero 9 di Cristian Chivu continua ad essere l'uomo dei riferimenti, delle citazioni, dei richiami e dei collegamenti e ripescaggi storici mai banali. Al contrario, il francese continua, anche sul campo della Lazio in occasione della finale di Coppa Italia, la tradizione dell''indovina chi riporta in campo'. E stavolta, come già in passato quando però al suo fianco c'era un più attempato Marko Arnautovic rispetto alla foto originale di cui riproponevano il remake, il riferimento è ancora a Mario Balotelli.
Un richiamo che non stupisce e che al contrario il Tikus ripropone per l'ennesima volta: dai durags alle Nike... il francese nella stagione attuale ha più e più volte ripreso lo stile che Super Mario portava in quel di Milano e in giro per i campi d'Italia e d'Europa con la divisa della Beneamata, finendo col risultare quasi sempre trasgressivo, di certo iconico anche e soprattutto nello stile e nel fashion style. I look pre-gara dello storico attaccante del Triplete, peraltro e compagno di Chivu, sono tutt'oggi motivo di ispirazione per la moda attuale, come mostra il buon Marcus. Leggenda Super Mario? Così l'ha definita Footballerfits quella che il 9 dei campioni d'Inter riesuma. "Stile audace, moderno e d'avanguardia che fonde l'eleganza street a capi over e ricercati" ha scritto Sport Week. Scelte di moda che riflettono "personalità eclettica, spesso definita sofisticata ma con forti influenze della cultura street, confermandolo come uno dei calciatori con più stile del campionato" si legge invece su GQ. Tutti attratti dall'inconfondibile stile del Tikus che riflette esattamente il giocatore che di fatto è: mai banale, pronto a stupire anche quando meno lo aspetti, graffiante, imprevedibile, pieno di vita e coraggioso nell'osare. Sorridente e allegro come nella vita, Marcus riporta un altro pezzo di Triplete in campo scrivendo, insieme a Cristian Chivu, pagine che meritano gli aggiornamenti di una storia che, come Balotelli e Marcus, non smette mai di stupire. E ieri Thuram ha stupito. L'ha fatto ancora: cappello Gucci che ricorda quello indossato da Balotelli ai tempi di Mou, nei momenti importanti, e non a caso nel 2024 per il suo primo scudetto.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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