2005/06, 2009/10 e ora anche 2025/26: l'Inter vince campionato e coppa per la terza volta nella sua storia. E pazienza se qualcuno si irrita ricordando il Doblete di Mancini.

Il 2-0 netto sulla Lazio ha certificato una volta di più come i nerazzurri siano la squadra pià forte d'Italia. Più forte non per gentile concessione o diritto divino, ma per lavoro, abnegazione e capacità di rinnovarsi. I meriti di Chivu, in tutto questo, sono enormi.