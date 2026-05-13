La Decima sinfonia dell'Inter è servita, tocca a giocatori e tifosi gustarsela fino in fondo. Il dominio della squadra nerazzurra in Italia si concretizza con l'accoppiata Scudetto-Coppa Italia suggellata con la grande vittoria dell'Olimpico a spese della Lazio. Una partita senza storia, con l'Inter che mette subito alle corde gli avversari colpendoli in un primo tempo dominato nettamente, predominanza capitalizzata con l'autorete di Adam Marusic e il gol di Lautaro Martinez. Nel secondo tempo la squadra di Maurizio Sarri prova a dire la sua ma poco può di fronte alla sicurezza degli avversari che alla fine fanno festa: dopo tre anni la Coppa Italia torna nella bacheca di Viale della Liberazione e si incastona nella corona dell'Inter regina d'italia. Fra poco, la premiazione sul palco.

RIVIVI IL LIVE DELLA PREMIAZIONE

23.21 - Doveroso passaggio sotto il settore dei tifosi interisti.

23.17 - Ezio Maria Simonelli consegna a Lautaro il trofeo che il capitano ALZA AL CIELO DI ROMA!!! L'INTER CONQUISTA LA DECIMA COPPA ITALIA DELLA SUA STORIA!!!

23.15 - Sale sul palco l'Inter.

23.14 - Mkhitaryan si abbraccia con Pedro, fischiato anche quando inquadrato sui maxischermi.

23.13 - La Lazio sale sul palco per ricevere le medaglie dei finalisti perdenti.

23.12 - Primi premiati sono i componenti della squadra arbitrale.

23.11 - La Coppa viene portata sul palco installato al centro dello stadio. I primi a salire sono i presidenti Beppe Marotta e Claudio Lotito.

23.07 - Grande festa sul campo per tutti i giocatori nerazzurri. In campo anche Beppe Marotta.

23.05 - Pronto l'allestimento sul prato dell'Olimpico. Intanto Denzel Dumfries è stato eletto MVP della finale.

IL TABELLINO

LAZIO-INTER 0-2

MARCATORI: 14' Marusic (Aut.), 35' Lautaro Martinez

LAZIO: 40 Motta; 77 Marusic (72' 29 Lazzari), 34 Gila, 13 Romagnoli, 17 Tavares; 26 Basic (79' 9 Pedro), 4 Patric (46' 6 Rovella), 24 Taylor; 18 Isaksen (66' 22 Cancellieri), 14 Noslin, 10 Zaccagni (72' 19 Dia).

In panchina: 55 Furlanetto, 99 Giacomone, 3 Pellegrini, 7 Dele-Bashiru, 20 Ratkov, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard, 27 Maldini, 32 Cataldi.

Allenatore: Maurizio Sarri (Squalificato, in panchina Marco Ianni).

INTER: 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni (77' 30 Carlos Augusto); 2 Dumfries (68' 11 Luis Henrique), 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic (68' 22 Mkhitaryan), 32 Dimarco; 9 Thuram (82' 17 Diouf), 10 Lautaro Martinez (77' 14 Bonny).

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 36 Darmian, 43 Cocchi, 48 Mosconi, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Guida. Assistenti: Alassio - Baccini. Quarto ufficiale: Zufferli VAR: Mazzoleni Assistenti VAR: Di Paolo-Preti.

Note

Possesso palla: 41%-59%

Tiri totali: 7-11

Tiri in porta: 1-3

Ammoniti: Bisseck (I), Bastoni (I), Mario Gila (L), Pedro (L), Zaccagni (L), Dimarco (I)

Corner: 1-3

Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA

96' - FISCHIA GUIDA, RIEN NE VA PLUS ALL'OLIMPICO!!! L'INTER SUPERA LA 2-0 E CENTRA IL DOBLETE CON LA COPPA ITALIA!!!

95' - Guida allunga il recupero per l'intervento dei medici per Pedro.

94' - Subissato di fischi, Pedro viene fermato da Akanji e poi si prende una pallonata da Luis Henrique che lo lascia tramortito. Inter già in festa.

93' - Mette in area Rovella, Dia ci arriva di testa ma Martinez si butta con decisione e blocca.

90' - Saranno cinque i minuti di recupero.

89' - Cross di Lazzari, Dia viene sbilanciato da Luis Henrique e non può arrivare sul pallone.

88' - Ancora due minuti prima di conoscere il recupero.

84' - Pedro entra malissimo su Dimarco, l'esterno non ci sta e si scatena una baruffa a ridosso della panchina laziale. Guida usa molto il giallo: ammoniti Pedro, Zaccagni, Dimarco.

82' - Questa è stata l'ultima giocata di Thuram, che lascia il campo a Diouf.

81' - Affondo di Thuram che salta Romagnoli e prova a mettere in mezzo, Motta smanaccia ma la palla arriva su Zielinski che da buona posizione calcia fuori.

78' - Lazio che prova a rimettersi in carreggiata, Inter che ora resta abbottonata. E ora la Lazio si gioca la carta Pedro, fischiatissimo ancora una volta: fuori Basic.

77' - Esce Bastoni, in campo Carlos Augusto. Dentro anche Bonny per Lautaro Martinez.

75' - Martinez chiude la porta a Dia, tenuto in gioco da Bastoni. Akanji disturba bene il senegalese che calcia direttamente sul viso del portiere spagnolo che rimane a terra stordito.

74' - Cross dalla sinistra a cercare Dia, Akanji anticipa l'attaccante avversario con un intervento stupendo.

73' - Luis Henrique lanciato da Barella vola sulla destra, bravo Tavares a contenerlo e ad accompagnarlo all'uscita.

72' - Nella Lazio è il turno di Dia e Lazzari, fuori Zaccagni e Marusic.

71' - Lazio che riesce anche con qualche rimpallo favorevole a tenere viva un'azione d'attacco, poi Cancellieri calcia di prima intenzione sul cross di Zaccagni mandando dritto in Curva Sud.

70' - Occasione per Luis Henrique! Bravissimo Dimarco ad arrivare sulla sventagliata di Barella e mettere in mezzo per il brasilano che da ottima posizione manca la chance per chiudere i conti.

68' - Ecco i primi cambi dell'Inter: fuori Dumfries e Sucic per Luis Henrique e Mkhitaryan.

67' - Chivu prepara i primi cambi: pronti Luis Henrique e Mkhitaryan.

66' - Cambio per la Lazio: un deludente Isaksen lascia il campo a Cancellieri.

65' - Chivu e Kolarov a colloquio a bordocampo.

63' - Taylor riceve palla da Zaccagni, si accentra ma calcia poco convinto mandando alto.

62' - La Lazio butta via un'occasione interessante: Noslin lancia malissimo Isaksen che deve rincorrere il pallone fino quasi alla linea del fallo laterale, il danese poi crossa direttamente su Martinez.

60' - Zielinski a terra dopo un intervento di Zaccagni, il capitano biancoceleste rischia il giallo.

58' - Grandissima chance per la Lazio! Isaksen recupera un pallone dopo un contatto Bastoni-Basic in area, poi serve Noslin che si gira e calcia mandando fuori di nulla.

57' - Doppio scontro Dumfries-Zaccagni, reclama il capitano biancoceleste ma Guida non ravvisa falli.

56' - Grande palla trovata da Thuram che entra in area poi appoggia su Barella che prova l'uno-due, Romagnoli intercetta il passaggio.

54' - Altro errore di Nuno Tavares anticipato ancora da Dumfries, che però becca Thuram in fuorigioco.

53' - Altro duello Bastoni-Isaksen, il danese cade e tocca il pallone col braccio: punizione Inter.

52' - Bastoni respinge il cross di Marusic, poi evita anche il corner.

50' - Palla spiovente di Dimarco controllata da Dumfries che scarica su Barella il quale prova l'ennesima conclusione dalla distanza che termina lontanissima dalla porta.

49' - Cavalcata sulla sinistra di Sucic che guadagna un corner sulla respinta di Basic.

47' - Dimarco intercetta la punizione di Zaccagni in pieno viso, interviene lo staff medico. Ma dopo pochi secondi Dimarco si rialza.

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22.04 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.03 - Le due squadre entrano in campo per il secondo tempo. Rovella prende il posto di Patric.

22.01 - Cambia le carte Sarri col suo vice Ianni in panchina: pronto a entrare Rovella.

HALFTIME REPORT - Chi si aspettava una reazione della Lazio dopo la brutta botta di sabato, per il momento, è rimasto deluso. Anche questa volta, nel primo tempo della finale di Coppa Italia l'Inter comanda sostanzialmente il gioco, con un ampio possesso palla e pochi spazi concessi ai biancocelesti, anche se i tentativi di attacco avversari costano due ammonizioni per due difensori di Cristian Chivu. Per sbloccarla occorre una goffa autorete di Adam Marusic sul corner di Federico Dimarco, poi a dieci minuti dal 45esimo Lautaro Martinez mette l'ennesima firma su questa stagione capitalizzando una grande giocata di Denzel Dumfries.

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45' + 2 - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sulla Lazio dopo un primo tempo praticamente a senso unico.

45' + 1 - Prova a uscire l'Inter, Isaksen si scontra con Dimarco: Guida fischia fallo.

45' - Pericolo Lazio su palla persa da Barella, Zaccagni trova Isaksen dall'altro lato: il rasoterra del danese viene deviato in corner da Bastoni.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Sprint Bastoni-Isaksen, ha la meglio il difensore nerazzurro col danese che poi rimane a terra per una manata involontaria di Bastoni.

42' - Martinez si tiene il pallone con molta calma, poi rilancia l'azione.

39' - Zielinski vede un minimo di campo aperto e spara dalla distanza, Motta c'è e respinge.

37' - Mario Gila abbatte Thuram, Guida estrae il giallo malgrado il difensore spagnolo proclami la sua innocenza. Nel frattempo Zaccagni accusa qualche problema.

IL GOL DI LAUTARO: Dumfries come un'ombra sta addosso a Nuno Tavares che improvvisamente cade tra le braccia di Morfeo e perde palla, l'olandese si invola in avanti e mette in mezzo un pallone che Lautaro non può sbagliare.

35' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZ!!!

33' - Scontro fortuito con Akanji, rimane a terra Isaksen. Che però poi torna in piedi.

32' - Sucic prova il lancio per Dimarco, palla troppo lunga.

30' - Taylor contrasta Barella con un calcetto che gli mette lo scarpino fuori posto, il 23 nerazzurro non è propriamente contento...

29' - Isaksen recupera il pallone, Sucic lo contrasta e gli strappa una rimessa laterale.

27' - Possesso palla insistito dell'Inter, che però non guadagna molti metri. Manovra di attesa per trovare spazi.

24' - Confusione in area laziale, palla che arriva a Thuram che esita un attimo poi calcia mandando fuori. Guida dà calcio d'angolo, poi corretto dall'assistente assegna rinvio dal fondo alla Lazio.

23' - Tiro al volo di Dumfries sul cross di Dimarco, Nuno Tavares salva immolandosi col corpo perché il tiro sarebbe arrivato sul secondo palo.

21' - Zaccagni guadagna il fondo e crossa, Isaksen scivola in area e il pallone torna a disposizione dei nerazzurri.

20' - Barella arriva in corsa sul pallone vacante e si fa ingolosire dalla conclusione, pallone che finisce in curva.

16' - Altro ammonito nell'Inter, ancora un difensore: Bastoni atterra Noslin, giallo per lui.

L'AUTOGOL DI MARUSIC: Sul corner di Dimarco, Thuram spizza di testa e Marusic toccando col corpo inganna Motta con una goffa deviazione.

14' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRR!!! AUTORETE DI MARUSIC!!!

12' - Lautaro! Grande chance per il capitano, che arriva coi tempi giusti sul cross di Barella agevolato anche dal movimento di Dumfries, anticipa Marusic e di testa manda fuori di poco.

9' - Bel lancio in profondità di Bastoni, troppo lungo purtroppo per Dimarco.

9' - Palla di Lautaro per Dumfries, il cross dell'olandese è intercettato dalla difesa che rinvia.

7' - C'è subito un'ammonizione: è per Bisseck, che commette fallo su Noslin nel tentativo di recuperare un pallone perso dopo errore di Akanji.

5' - Pressione fallosa di Basic su Sucic, stavolta la punizione è per l'Inter.

4' - Fallo di Bisseck su Zaccagni, Patric batte male colpendo Thuram poi la Lazio recupera.

2' - Bisseck prova il pressing su Motta, poi Dimarco recupera su Isaksen.

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21.01 - Sarà la Lazio a battere il calcio d'inizio: PARTITI!

21.00 - Zaccagni e Lautaro davanti a Guida per il sorteggio del campo.

20.57 - Arriva sul prato dell'Olimpico Nek per esibirsi nell'inno nazionale.

20.55 - Coreografie spettacolari sulle due curve, mentre le due squadre entrano in campo.

20.53 - Il Secondo Anello Verde disposto in Curva Sud carica: "Dal 1969, ci giochiamo la vita per te".

20.50 - Iniziata la cerimonia.

20.39 - Riscaldamento completato, ora spazio alla cerimonia di apertura.

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