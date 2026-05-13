La Decima sinfonia dell'Inter è servita, tocca a giocatori e tifosi gustarsela fino in fondo. Il dominio della squadra nerazzurra in Italia si concretizza con l'accoppiata Scudetto-Coppa Italia suggellata con la grande vittoria dell'Olimpico a spese della Lazio. Una partita senza storia, con l'Inter che mette subito alle corde gli avversari colpendoli in un primo tempo dominato nettamente, predominanza capitalizzata con l'autorete di Adam Marusic e il gol di Lautaro Martinez. Nel secondo tempo la squadra di Maurizio Sarri prova a dire la sua ma poco può di fronte alla sicurezza degli avversari che alla fine fanno festa: dopo tre anni la Coppa Italia torna nella bacheca di Viale della Liberazione e si incastona nella corona dell'Inter regina d'italia. Fra poco, la premiazione sul palco.
RIVIVI IL LIVE DELLA PREMIAZIONE
23.21 - Doveroso passaggio sotto il settore dei tifosi interisti.
23.17 - Ezio Maria Simonelli consegna a Lautaro il trofeo che il capitano ALZA AL CIELO DI ROMA!!! L'INTER CONQUISTA LA DECIMA COPPA ITALIA DELLA SUA STORIA!!!
23.15 - Sale sul palco l'Inter.
23.14 - Mkhitaryan si abbraccia con Pedro, fischiato anche quando inquadrato sui maxischermi.
23.13 - La Lazio sale sul palco per ricevere le medaglie dei finalisti perdenti.
23.12 - Primi premiati sono i componenti della squadra arbitrale.
23.11 - La Coppa viene portata sul palco installato al centro dello stadio. I primi a salire sono i presidenti Beppe Marotta e Claudio Lotito.
23.07 - Grande festa sul campo per tutti i giocatori nerazzurri. In campo anche Beppe Marotta.
23.05 - Pronto l'allestimento sul prato dell'Olimpico. Intanto Denzel Dumfries è stato eletto MVP della finale.
IL TABELLINO
LAZIO-INTER 0-2
MARCATORI: 14' Marusic (Aut.), 35' Lautaro Martinez
LAZIO: 40 Motta; 77 Marusic (72' 29 Lazzari), 34 Gila, 13 Romagnoli, 17 Tavares; 26 Basic (79' 9 Pedro), 4 Patric (46' 6 Rovella), 24 Taylor; 18 Isaksen (66' 22 Cancellieri), 14 Noslin, 10 Zaccagni (72' 19 Dia).
In panchina: 55 Furlanetto, 99 Giacomone, 3 Pellegrini, 7 Dele-Bashiru, 20 Ratkov, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard, 27 Maldini, 32 Cataldi.
Allenatore: Maurizio Sarri (Squalificato, in panchina Marco Ianni).
INTER: 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni (77' 30 Carlos Augusto); 2 Dumfries (68' 11 Luis Henrique), 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic (68' 22 Mkhitaryan), 32 Dimarco; 9 Thuram (82' 17 Diouf), 10 Lautaro Martinez (77' 14 Bonny).
In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 36 Darmian, 43 Cocchi, 48 Mosconi, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Guida. Assistenti: Alassio - Baccini. Quarto ufficiale: Zufferli VAR: Mazzoleni Assistenti VAR: Di Paolo-Preti.
Note
Possesso palla: 41%-59%
Tiri totali: 7-11
Tiri in porta: 1-3
Ammoniti: Bisseck (I), Bastoni (I), Mario Gila (L), Pedro (L), Zaccagni (L), Dimarco (I)
Corner: 1-3
Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.
RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA
96' - FISCHIA GUIDA, RIEN NE VA PLUS ALL'OLIMPICO!!! L'INTER SUPERA LA 2-0 E CENTRA IL DOBLETE CON LA COPPA ITALIA!!!
95' - Guida allunga il recupero per l'intervento dei medici per Pedro.
94' - Subissato di fischi, Pedro viene fermato da Akanji e poi si prende una pallonata da Luis Henrique che lo lascia tramortito. Inter già in festa.
93' - Mette in area Rovella, Dia ci arriva di testa ma Martinez si butta con decisione e blocca.
90' - Saranno cinque i minuti di recupero.
89' - Cross di Lazzari, Dia viene sbilanciato da Luis Henrique e non può arrivare sul pallone.
88' - Ancora due minuti prima di conoscere il recupero.
84' - Pedro entra malissimo su Dimarco, l'esterno non ci sta e si scatena una baruffa a ridosso della panchina laziale. Guida usa molto il giallo: ammoniti Pedro, Zaccagni, Dimarco.
82' - Questa è stata l'ultima giocata di Thuram, che lascia il campo a Diouf.
81' - Affondo di Thuram che salta Romagnoli e prova a mettere in mezzo, Motta smanaccia ma la palla arriva su Zielinski che da buona posizione calcia fuori.
78' - Lazio che prova a rimettersi in carreggiata, Inter che ora resta abbottonata. E ora la Lazio si gioca la carta Pedro, fischiatissimo ancora una volta: fuori Basic.
77' - Esce Bastoni, in campo Carlos Augusto. Dentro anche Bonny per Lautaro Martinez.
75' - Martinez chiude la porta a Dia, tenuto in gioco da Bastoni. Akanji disturba bene il senegalese che calcia direttamente sul viso del portiere spagnolo che rimane a terra stordito.
74' - Cross dalla sinistra a cercare Dia, Akanji anticipa l'attaccante avversario con un intervento stupendo.
73' - Luis Henrique lanciato da Barella vola sulla destra, bravo Tavares a contenerlo e ad accompagnarlo all'uscita.
72' - Nella Lazio è il turno di Dia e Lazzari, fuori Zaccagni e Marusic.
71' - Lazio che riesce anche con qualche rimpallo favorevole a tenere viva un'azione d'attacco, poi Cancellieri calcia di prima intenzione sul cross di Zaccagni mandando dritto in Curva Sud.
70' - Occasione per Luis Henrique! Bravissimo Dimarco ad arrivare sulla sventagliata di Barella e mettere in mezzo per il brasilano che da ottima posizione manca la chance per chiudere i conti.
68' - Ecco i primi cambi dell'Inter: fuori Dumfries e Sucic per Luis Henrique e Mkhitaryan.
67' - Chivu prepara i primi cambi: pronti Luis Henrique e Mkhitaryan.
66' - Cambio per la Lazio: un deludente Isaksen lascia il campo a Cancellieri.
65' - Chivu e Kolarov a colloquio a bordocampo.
63' - Taylor riceve palla da Zaccagni, si accentra ma calcia poco convinto mandando alto.
62' - La Lazio butta via un'occasione interessante: Noslin lancia malissimo Isaksen che deve rincorrere il pallone fino quasi alla linea del fallo laterale, il danese poi crossa direttamente su Martinez.
60' - Zielinski a terra dopo un intervento di Zaccagni, il capitano biancoceleste rischia il giallo.
58' - Grandissima chance per la Lazio! Isaksen recupera un pallone dopo un contatto Bastoni-Basic in area, poi serve Noslin che si gira e calcia mandando fuori di nulla.
57' - Doppio scontro Dumfries-Zaccagni, reclama il capitano biancoceleste ma Guida non ravvisa falli.
56' - Grande palla trovata da Thuram che entra in area poi appoggia su Barella che prova l'uno-due, Romagnoli intercetta il passaggio.
54' - Altro errore di Nuno Tavares anticipato ancora da Dumfries, che però becca Thuram in fuorigioco.
53' - Altro duello Bastoni-Isaksen, il danese cade e tocca il pallone col braccio: punizione Inter.
52' - Bastoni respinge il cross di Marusic, poi evita anche il corner.
50' - Palla spiovente di Dimarco controllata da Dumfries che scarica su Barella il quale prova l'ennesima conclusione dalla distanza che termina lontanissima dalla porta.
49' - Cavalcata sulla sinistra di Sucic che guadagna un corner sulla respinta di Basic.
47' - Dimarco intercetta la punizione di Zaccagni in pieno viso, interviene lo staff medico. Ma dopo pochi secondi Dimarco si rialza.
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22.04 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!
22.03 - Le due squadre entrano in campo per il secondo tempo. Rovella prende il posto di Patric.
22.01 - Cambia le carte Sarri col suo vice Ianni in panchina: pronto a entrare Rovella.
HALFTIME REPORT - Chi si aspettava una reazione della Lazio dopo la brutta botta di sabato, per il momento, è rimasto deluso. Anche questa volta, nel primo tempo della finale di Coppa Italia l'Inter comanda sostanzialmente il gioco, con un ampio possesso palla e pochi spazi concessi ai biancocelesti, anche se i tentativi di attacco avversari costano due ammonizioni per due difensori di Cristian Chivu. Per sbloccarla occorre una goffa autorete di Adam Marusic sul corner di Federico Dimarco, poi a dieci minuti dal 45esimo Lautaro Martinez mette l'ennesima firma su questa stagione capitalizzando una grande giocata di Denzel Dumfries.
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45' + 2 - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sulla Lazio dopo un primo tempo praticamente a senso unico.
45' + 1 - Prova a uscire l'Inter, Isaksen si scontra con Dimarco: Guida fischia fallo.
45' - Pericolo Lazio su palla persa da Barella, Zaccagni trova Isaksen dall'altro lato: il rasoterra del danese viene deviato in corner da Bastoni.
45' - Ci sarà un minuto di recupero.
44' - Sprint Bastoni-Isaksen, ha la meglio il difensore nerazzurro col danese che poi rimane a terra per una manata involontaria di Bastoni.
42' - Martinez si tiene il pallone con molta calma, poi rilancia l'azione.
39' - Zielinski vede un minimo di campo aperto e spara dalla distanza, Motta c'è e respinge.
37' - Mario Gila abbatte Thuram, Guida estrae il giallo malgrado il difensore spagnolo proclami la sua innocenza. Nel frattempo Zaccagni accusa qualche problema.
IL GOL DI LAUTARO: Dumfries come un'ombra sta addosso a Nuno Tavares che improvvisamente cade tra le braccia di Morfeo e perde palla, l'olandese si invola in avanti e mette in mezzo un pallone che Lautaro non può sbagliare.
35' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZ!!!
33' - Scontro fortuito con Akanji, rimane a terra Isaksen. Che però poi torna in piedi.
32' - Sucic prova il lancio per Dimarco, palla troppo lunga.
30' - Taylor contrasta Barella con un calcetto che gli mette lo scarpino fuori posto, il 23 nerazzurro non è propriamente contento...
29' - Isaksen recupera il pallone, Sucic lo contrasta e gli strappa una rimessa laterale.
27' - Possesso palla insistito dell'Inter, che però non guadagna molti metri. Manovra di attesa per trovare spazi.
24' - Confusione in area laziale, palla che arriva a Thuram che esita un attimo poi calcia mandando fuori. Guida dà calcio d'angolo, poi corretto dall'assistente assegna rinvio dal fondo alla Lazio.
23' - Tiro al volo di Dumfries sul cross di Dimarco, Nuno Tavares salva immolandosi col corpo perché il tiro sarebbe arrivato sul secondo palo.
21' - Zaccagni guadagna il fondo e crossa, Isaksen scivola in area e il pallone torna a disposizione dei nerazzurri.
20' - Barella arriva in corsa sul pallone vacante e si fa ingolosire dalla conclusione, pallone che finisce in curva.
16' - Altro ammonito nell'Inter, ancora un difensore: Bastoni atterra Noslin, giallo per lui.
L'AUTOGOL DI MARUSIC: Sul corner di Dimarco, Thuram spizza di testa e Marusic toccando col corpo inganna Motta con una goffa deviazione.
14' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRR!!! AUTORETE DI MARUSIC!!!
12' - Lautaro! Grande chance per il capitano, che arriva coi tempi giusti sul cross di Barella agevolato anche dal movimento di Dumfries, anticipa Marusic e di testa manda fuori di poco.
9' - Bel lancio in profondità di Bastoni, troppo lungo purtroppo per Dimarco.
9' - Palla di Lautaro per Dumfries, il cross dell'olandese è intercettato dalla difesa che rinvia.
7' - C'è subito un'ammonizione: è per Bisseck, che commette fallo su Noslin nel tentativo di recuperare un pallone perso dopo errore di Akanji.
5' - Pressione fallosa di Basic su Sucic, stavolta la punizione è per l'Inter.
4' - Fallo di Bisseck su Zaccagni, Patric batte male colpendo Thuram poi la Lazio recupera.
2' - Bisseck prova il pressing su Motta, poi Dimarco recupera su Isaksen.
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21.01 - Sarà la Lazio a battere il calcio d'inizio: PARTITI!
21.00 - Zaccagni e Lautaro davanti a Guida per il sorteggio del campo.
20.57 - Arriva sul prato dell'Olimpico Nek per esibirsi nell'inno nazionale.
20.55 - Coreografie spettacolari sulle due curve, mentre le due squadre entrano in campo.
20.53 - Il Secondo Anello Verde disposto in Curva Sud carica: "Dal 1969, ci giochiamo la vita per te".
20.50 - Iniziata la cerimonia.
20.39 - Riscaldamento completato, ora spazio alla cerimonia di apertura.
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Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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