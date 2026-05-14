"L'Inter ha consolidato che è la squadra più forte perché ha una rosa che gli permette di fare delle rotazioni e poi sui giocatori singoli è quella che ha più qualità. Quindi giustamente ha vinto l’Inter". Così Alessio Cerci, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della corsa scudetto spuntata dalla squadra di Cristian Chivu. "Senza i vari De Bruyne, senza Anguissa, senza Neres, diventa davvero difficile competere contro questa Inter", ha aggiunto poi a proposito del Napoli di Antonio Conte e delle possibilità di vittoria nel lungo periodo nella corsa testa a testa con i nerazzurri, a sua detta viziato dai tanti infortuni nei quali sono incappati i campioni d'Italia uscenti.

Discorso spesso affrontato nei salotti e nei talk show dove spesso si dimentica di contare anche gli infortunati nei quali è incappata anche l'Inter di Cristian Chivu, che ha dovuto fronteggiare le assenze di Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez, per citarne soltanto alcuni dei vari pit stop in infermeria degli interisti. L'ex calciatore di Roma e Atalanta tra le altre però nel discorso affrontato, pur riconoscendo e sottolineando le problematiche affrontate da Antonio Conte ha anche sottolineato i meriti dei campioni d'Italia che ieri sera hanno bissato il trionfo con la Coppa Italia.