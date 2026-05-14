"Il calcio italiano viene raccontato peggio di quello che è, più litigioso di quello che è. Fa parte della sceneggiatura che vede contrapporsi le squadre in campo e, quindi, anche fuori. In realtà, c'è buona comunanza in termini di vita della Lega, credo che tutti abbiano la consapevolezza del momento delicato e di quella che deve essere una fase di rilancio del nostro calcio". Lo ha detto Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, parlando a ItalPress, a margine dell'evento 'Ip & sports: ready, set, play', organizzato dalla Fapav.



Parlando della finale di Coppa Italia, giocata ieri all'Olimpico tra Lazio e Inter, De Siervo si lancia in una dichiarazione esagerata: "E' un evento cresciuto nel tempo, ormai al livello di qualsiasi finale di Champions League. E' un evento che fa onore al nostro Paese, che permette alle tifoserie di gioire insieme in uno spettacolo che inizia un'ora e mezzo prima e che si conclude con una premiazione sempre più spettacolare. Credo che le squadre ieri abbiano onorato l'impegno, un buono segno dello stato di salute del nostro calcio".

