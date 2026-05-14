Sorridono le casse dell'Inter dopo la vittoria della Coppa Italia, che va ad aggiungersi al trionfo in campionato. Un doppio successo che consente ai nerazzurri di mettere a bilancio ricavi importanti, in una stagione nella quale (rispetto a quella passata) arriveranno molti meno fondi dai premi Uefa, data la prematura uscita di scena in Champions League.

La società potrà però contare su 15,7 milioni di euro che erano già certi dopo il 2-0 rifilato al Parma e il ventunesimo Scudetto in cassaforte, un bottino figlio della ripartizione del "montepremi" che percentualmente finisce in maggioranza a chi vince il torneo e poi via via a scalare a tutti gli altri. Accade lo stesso con la Coppa Italia aggiunta ieri dai nerazzurri in bacheca: nell'esercizio corrente finiranno 7,1 milioni di euro.

In totale, dunque, l'Inter ha incassato per la "doppietta", che non riusciva dal 2010 e che precedentemente era riuscita soltanto nel 2006 (ma lo Scudetto era arrivato a tavolino) 22,8 milioni di euro.